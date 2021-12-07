Deprem Şehidi Milletvekili Kurt’a Vefa

Vefalı olmak, ahde vefa çok önemli. Vefa unutmamaktır, hatırlamaktır. İnsanlar hayatta iken fazla önem gösterilmez. Vefat ettiğinde kıymet ve değere biner. 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalıp şehit olan merhum Kocaeli Milletvekillerinden Alaattin Kurt ile ilgili Trabzonlular derneğinde anlamlı bir vefa toplantısı yapıldı.

Trabzonlular Derneği ve merhum Milletvekili Alaattin Kurt’un kardeşi Celalettin Kurt tarafından birlikte organize edilen Vefa toplantısına biz de davetli olarak katıldık. Toplantı Merhum Kurt’u milletvekili olduğu dönemde hazırlanan Gebze’nin Altın yılları konulu belgeselin izlenmesiyle başladı. Ardından Celalettin Kurt Milletvekili Kurt ile ilgili önemli bilgiler verdi. Toplantıya Eski Milletvekillerinden Eyüp Ayar ve Gebzeli siyasetçiler de katılarak Kurt ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

MİLLETVEKİLİ KURT’UN VEFA TOPLANTISINDA NE KONUŞTUK?

Merhum Milletvekili Alaattin Kurt ile ilgili düzenlenen vefa toplantısına bizde davetli olarak katılıp konuşma yapmamız istendi. Burada yaptığımız konuşma da Kurt’un DYP ilçe Başkanı olduğu yıllarda birlikte yaptığımız siyasetçi ve Gazeteci çalışmalarımızı Kurt’un Gebze’ye yaptığı hizmetlerle ilgili görüş ve önerilerimi paylaştım.

Konuşmamda özellikle Merhum Kurt’un örnek bir siyasetçi, olarak yaptığı çalışmaları kitap ve belgeselle belgelemesi ve gelecek kuşaklara aktarması üzerinde durdum. Merhum Kurt da kendisinden sonra yaptığı hizmetlerin nasıl yapıldığını tam olarak anlatılmayacağını bildiği için hayatta iken yaptığı çalışmaları çok güzel belgelediğini ve keşke her siyasetçinin ve her kişinin bu tür çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

En çok dikkatimi çeken Alaatin Kurt Hizmetleri Derneği Başkanı Tahmiran beyin sitemi ve konuşmasıydı. Derneğe fazla destek olunmadığından yakınıyor, Alaattin Kurt’un yaptığı hizmetlerin tam olarak ortaya koyamadıklarını ifade ediyordu. Evet gerçekten üzerinde durmak gerekiyor. Alattin Kurt’un bir aksiyon ve fikir adamı olarak Gebze’ye yaptığı hizmetler en iyi şekilde anlatılmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıydı.

Merhum Kurt bir Milletvekilli olarak üstelik Koalisyon Hükümetinde ki bir Partinin Milletvekili olarak bu hizmetleri gerçekleştirmişti. Acaba tek başına İktidar olan bir partinin Hükümetinde Milletvekili olsaydı neler yapardı? Hele Bakan olsaydı Kocaeli ve Gebze hangi hizmetlere kavuşurdu. Onu sizlerin yüksek takdirine bırakıyorum.

Milletvekili kurt sade bir Milletvekiliydi ama aksiyon sahibi, Mücadeleci, kabına sığmayan farklı bir Milletvekiliydi. Kocaeli bir çok siyasetçi, bakan ve Milletvekili yetiştirdi. Hiç birinin Kocaeli bölgesi ile ilgili yaptığı hizmetleri anlatan bir kültür çalışması yok. Gelecek kuşaklara bırakacakları bilgi, doküman ve belgeleri yok. Alaattin Kurt bu bilgi ve belgeleri de bırakıp ebedi hayata göç etti. Bu bakımdan örnek alınacak bir siyasetçi.

CELALETTİN KURT NE KONUŞTU?

Sunum sonrası açıklamalarda bulunan Celalettin Kurt, en iyi insanın yaşadığı yere hizmet yapan insanın olduğunu söyledi. Kurt sözlerine şöyle devam etti; “Alaettin Kurt dönemi öncesi Gebze’de sadece bir tane kamu binası vardı. Oda şimdiki Gebze Kaymakamlığı binasıydı. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Gebze’nin gelişiminde Alaettin Kurt’un büyük emeği var. Aslında Alaettin Kurt dönemindeki ekip, sadece Gebze’ye değil, Kocaeli’nin tüm bölgelerine çok önemli hizmetler yaptı. Bu hizmetler yapıldığı için bugün Alaettin Kurt hala anılıyor, hala konuşuluyor.”dedi

GEBZE İÇİN 50 YILLIK PLANLAR YAPILMALI

Geçmiş değerlerimize mutlaka sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizen Celalettin Kurt, “ DYP Gebze İlçe Başkanı olduğumuz 90’lı yıllarda Gebze’nin il olması gerektiği mevzusu gündeme gelmişti. İlk olarak Gebze’nin il olması için müracaat yapmıştık. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen bir türlü Gebze il olmayı başaramadı. Gebze’ye bugün yapılan hizmetler yetersiz kalıyor. Gebze’nin en az 50 yıllık master planlara ihtiyacı var. Tedbirlerin bugünden alınması gerekiyor.” dedi