DEPREMDE CAN KAYBI 43 BİN 556 KİŞİ

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 11 İLİMİZİ ETKİLEYEN DEPREMDE 43 BİN 556 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ SAHİPSİZ CENAZELERİN TOPLU OLARAK DEFİN EDİLDİĞİ DERPREM BÖLGESİNDEKİ MEZARLARIN BÜYÜKLÜĞÜ İNSANI DERİNDEN ÜZÜYOR.

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor. İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin vurduğu şehirlerde toplu mezarlar depremin boyutunu gösteriyor enkazlardan halen cenazeler çıkartılıyor devlet ve milletimiz deprem yaralarını sarmak İçin seferberlik içinde.

17 AĞUSTOS KOCAELİ VE 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

17 Ağustos 1999 Kocaeli merkezli deprem ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremi karşılaştıran Kocaeli depreminde büyük hasar gören Körfez ilçesi ticaret odası başkanı önemli bilgiler verdi.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇER

17 Ağustos Kocaeli Gölcük depreminde büyük hasar gören Körfez ilçesi Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda “TÜRKONFED’in yaptığı analize göre 6 Şubat 2023 kahrsman Maraş depremin de 72 bin 663 kişinin can kaybına ulaşacağı tahmin edilmektedir” dedi.

KÖRFEZ Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı Depremzedeler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda pek çok yakınını deprem felaketinde kaybeden meclis başkanı Güngör Ayhan tüm Körfez Ticaret Odası’na teşekkür ederek bu zor sürecimizde yanımızda olarak bizleri yalnız bırakmayan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Öztürk ve yönetimi ile tüm KTO ailesine teşekkür ediyorum dedi.

MARMARA İLE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ KARŞILAŞTIRDI

Şubat Ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk “Öncelikle başta meclis başkanımız olmak üzere yakınlarını kaybeden tüm KTO ailesine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Yaşanılan deprem tahmin edemeyeceğimiz büyüklük ve şiddette gerçekleşmiştir. Bizler 1999 depremini yaşayan insanlarız ama gölcük depremi ile kıyaslanması mümkün değil bir karşılaştırma yaptığımızda. İlk önce Kahramanmaraş depreminin 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleştiğini vurgulamak istiyorum. Kahramanmaraş merkezli depremin coğrafi etki alanı (30.000 km2), Marmara depreminin coğrafi etki alanının (15.000 km2) yaklaşık 2 katıdır.

CAN KAYBI 72 BİN OLABİLİR

Kahramanmaraş deprem bölgesi, Marmara deprem bölgesine göre daha düşük gelir, daha fazla nüfus, daha fazla istihdam ve daha fazla hane içermektedir. Marmara Depreminde can kaybı 18.373 kişi, mali hasar 1999 dolar verisiyle 17,1 milyar dolar hesap ediliyor. Marmara Depremi, 2021 yılında gerçekleşseydi, can kaybı 26.451 kişi ve 51,1 milyar dolar mali hasar yaratacağı tahmin edilmektedir. Marmara Depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ile Kahramanmaraş Depremi’ni 2021 yılı dolar verileriyle sınarsak 72.663 can kaybı, 84,1 milyar dolar mali hasar hesaplanmaktadır. Mevcut durumda eldeki verilere baktığımızda 200.000’e yakın kişi yaralanırken TÜRKONFED’in yaptığı analize göre 72 bin 663 kişinin can kaybına uğrayacağı tahmin edilmektedir.” dedi.

EN BÜYÜK SIKINTI NAKİT AKIŞ PROBLEMİ

Konuşmasına deprem sonrası alınacak önlemler ile devam eden Öztürk “Deprem bölgelerinde orta vadede yapılması gerekenler depremden etkilenen vatandaşlarımızın en hızlı şekilde hayata adapte olmalarını sağlayacak çalışma, işyeri, okul gibi ortamlara ulaşmalarını en sağlıklı şekilde sağlamak olacaktır. Bölgeden kaçışlar özellikle çalışır nüfusun hızla azalmasına sebebiyet vermektedir. Bölgede bulunan işletmelerin en büyük sıkıntısı nakit akış problemidir.

BÖLGEDE İSTİHDAMI SÜREKLİ KILACAK TEDBİRLER

Bu kapsamda özellikle nakit akışlarına katkı sağlayacak KDV iadesi gibi durumların hızla sonuçlandırılması veya onarma, çalışır hale getirme maksatlarıyla yapılacak satın almalarda KDV yükünün kaldırılması/ azaltılması yönünde planlamalar yapılmalıdır. Bu kapsamda; İşini kaybetmiş depremzede vatandaşlarımızın en hızlı şekilde istihdamını teşvik etmek üzere işverene yüklerini azaltıcı destekler sağlanmalıdır. Özellikle ilgili bölgelerdeki istihdamlarda devletçe SGK prim desteklerinin karşılanması, yarı zamanlı çalışmalarda kısa çalışma ödeneği gibi imkânlardan yararlandırılması, asgari ücret üzerinden bir kısım ücretlerinin karşılanması bölgede istihdamı sürekli kılacak tedbirlerdir. ’dedi.

KTO’NUN SÜREÇTE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Körfez Ticaret Odası’nın deprem sürecinde yaptığı çalışmalar ile ilgili meclis toplantısında söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Hacet Aşar, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun, Yönetim Kurulu Üyesi İnan Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altun, meclis üyesi Ramazan Kurtaran ve Genç Girişimciler çalışma komisyon üyesi Asil Baykal’da süreç boyunca kendi alanları ile ilgili yapılan çalışmaları meclis üyeleri ile paylaştı.

