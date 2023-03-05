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DEPREMDE CAN KAYBI 45 BİN 968

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Merkez üssü Kahramanmaraş depremindeki

DEPREMDE CAN KAYBI 45 BİN 968

05 Mart 2023 Pazar 20:32


Asrımızın en büyük deprem felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depreminde can güncellendi Depremzedeler yardım bekliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li." Olduğunu açıkladı
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.




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