DEPREMDE CAN KAYBI 45 BİN 968

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li." Olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li." Olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Can kaybı 45 bin 968 oldu, bunların 4 bin 267'si Suriye'li." Olduğunu açıkladı