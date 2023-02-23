DEPREMİN VURDUĞU HATAY HAVALİMANI’NIN YAPILDIĞI AMİK GÖLÜ OVASI VE ASİ NEHRİ

Dağlar göller ovalar ve nehirler kültür ve medeniyet tarihimizin canlı şahididir. Amik Ovası Asi Nehri ve Amik Gölü İle Hatay Antakya güzel insanlar diyarı bir bölgeydi. Hatay ve Antakya’ya ilk kez 23 yıl önce Suriye’ye giderken uğramış ve iki gün geçirmiştim. Hataya bir çok kez gidip belgeseller çekip tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştım , son olarak deprem sonrası 17 ile 20 Şubat tarihleri arasında iki gece üç gün Hatay depreminin belgeselini çekmiştim.

HATAY HAVALİMANI VE AMİK OVASI

Hatay’ı vuran depremle ilgili belgesel çekimi için gittiğim Hatay havalimanında gördüklerin beni şaşırttı , uçağımız havalimanına inerken kurutulan göl geri gelmiş hava limanının çevresi yeniden göl haline gelmiş havalimanı binası İle toprak zemin arasında bir metreye yakın kod farkı oluşmuş yolda fay yarıkları ve yol yüzeyinin dalgalı hale gelişi depremin büyüklüğü ve yıkıcı gerçeğinin bize hatırlatıyor. 9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde gördüğüm Hatay havalimanı İle bugün gördüğüm havalimanı arasında çok fark var. Dönemin başbakanı ve barajlar kralı olarak siyasi tarihimize geçen Süleyman Demirel tarafından kurutulan Amik Gölü’nün kalan bugünkü küçük Amik Gölü’nde Hatay’lı belgesel seslendirme sanatçısı 23 yıllık arkadaşım Mahmut Yıldırım’ın rehberliğinde gezmiş küçük bir gölcük haline gelen ve çıkışı Asi nehrine bağlanan Amik gölüne aşık olmuştum. Depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da 9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde çektiğim belgeselle sizleri baş başa bırakıyorum.

Belgeseli izledikten sonra Yazar Fuat Uğur’un Amik Gölü ..Antakya..Hatay yazısını okumanızı istiyorum.

AMİK GÖLÜ… ANTAKYA… HATAY

Bugün Amik Ovası denilen yerde uzun zaman önce, Amik Gölü vardı ve derinlik seviyesi sığ sayılacak kadar azdı, derinlik 6 metre olmasına rağmen yüzölçümü hayli geniş bir göldü. Bölgenin eko-sistemi için son derece önemli ve değerli bir goldü. Amik Gölü Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönümlük bir ovanın tam ortasında 330 bin dönüm alana yayılmış bir göçük alanda yer alıyordu. Çukurda olduğu için yeraltı sularıyla beslenen Amik Gölü’ne ayrıca Muratpaşa, Karasu ve Afrin nehirleri dökülmekteydi. Ama köylüler bu göle gözlerini dikmişlerdi ve gölün kurutulmasını istiyorlardı. Sivrisinek, sıtma, su baskınları ve ekili alanların sular altında kalması vesaire pek çok gerekçeleri vardı, ama asıl maksat, gölün kurutulmasından sonra ortaya çıkacak verimli topraklar ve onun üzerinden kazanılacak paraydı!

Büyük rant beklentisi insanlara neler yaptırıyor…

Bunun için de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e çok baskı yaptılar.Tabii işin ucunda genel seçimlerde verilecek oylar da vardı ki, o dönem iktidar partisi için en önemli olan da buydu. Seçmen oy ile şantaj yapıyor, siyasetçi de buna boynunu eğiyordu.

KURUTULAN GÖL YATAKLARINI GERİ ALIR…

Sonuçta gölü kurutmak isteyenlerin istedikleri oldu ve Amik Gölü kurutuldu, kısa bir zaman içinde bölgenin iklimi değişti. O topraklar üç beş toprak ağası tarafından paylaşıldı, kalanı da köylülere de dağıtıldı.İlk beş yıl bu topraklardan inanılmaz derecede yüksek verim elde edildi. Ama sonra gölün toprak seviyesinin altından tuzlanma başlayınca toprak eski verimliliğini kaybetti. Sonra da önce Amik Ovası’na dönen göl, şehirleşmeye açıldı.Bu gevşek ve balçık zemin üzerine binlerce apartman dikildi. Sonra bu yumuşak zeminin üstüne yapılanlar yetmezmiş gibi bir de havaalanı yapıldı. İnsanların gözünü kör eden hırs, oy, rant, kontrolsüzlük, açgözlülük, ne derseniz deyin. Bakın bugün Hatay, Antakya depremler sonrasında ne kadar büyük hasar gördü…

(Kaynak: Abidin Özkaraarslan dan alıntı yazan Fuat Uğur / 10.2.2023)

HATAY’DA 9 AY ÖNCE MAYIS 2022 TARİHİNDE ÇEKTİĞİMİZ DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

HATAY DA VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ

HATAY ANTAKYA TARİHİ BELGESELİ

Bu belgeselde yer alan birçok gölge bugün enkaz halinde.

Medeniyetler başkenti Hatay Antakya’da deprem yaraları sarılacak İnşallah Hatay belgeseldeki günlerine dönecek.

GÖNLÜZENGİN DEPREMZEDE

HATAYIN ÜNLÜ TATLICISI ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE ÜCRETSİZ TATLI YAPMAK İSTİYOR

Hatay’ın ünlü tatlıcısı depremzede Ali Usta ev ve iş yerlerinin çöktüğünü kendisine un şeker ve yağ verilmesi halinde Hatay’ın ünlü tatlısını yaparak depremzedelere yardım için Hataya gelen AFAD ekipleri asker polis STK yetkilileri ve yardım getiren hayır sever vatandaşlara ücretsiz dağıtmak istediğini söyledi.

https://fb.watch/iQU0iUEwde/?mibextid=j8LeHn