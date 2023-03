DEPREMZEDE KADINLAR VE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart Dünya kadınlar günü olarak kutlanmakta , 6 Şubat 2023 büyük deprem felaketi dolayısı İle deprem bölgesinde araştırma ve belgesel çekimlerinde en çok kadın ve çocukların etkilendiğini görüp yaşadım. Depremzede kadınlar çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Bugün depremzede kadınlar ve çocuklar İçin özel çalışmalar yapılmalı ve onlara yönelik yardım destek sağlık ve en önemlisi psikolojik destek kampanyaları düzenlenmeli. Başta Ülkemiz olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde kadın örgütleri bulunuyor öncelikle bu kadın örgütleri depremzede kadınlara ve çocuklara yönelik yaptıkları ve yapacakları çalışmaları yakından takip etmek istiyor dünya kadınlar günü İle ilgili daha önce yazdığım makalenin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE KÜLTÜRÜMÜZDE KADIN

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok etkinlik organize ediliyor. Bu etkinlikler çerçevesinde 8 Mart’ta düzenlenecek organizasyona bizde, “Kültür ve Medeniyet tarihimizde kadının yeri ve önemi” konulu bir sunumla katılacağız. Her yıl değişik konularda birçok etkinlik yapılır. Ancak toplumda her bakımdan en büyük yükü ve sıkıntıyı çeken kadınlarımızın yükü azalmaz. Tam aksine artarak devam eder. Son yıllarda hükümet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik çok ciddi etkinlik ve faaliyet yapıyor. Türkiye devleti kadına pozitif ayrımcılık çerçevesinde her bakımdan büyük imkan sağlıyor. Kadına saygının sürekli kamuoyunda işlenmesine rağmen Türkiye’de kadına şiddet azalmıyor. Kadın cinayetleri gerçekten önemli boyutlarda.

Kadının hem kültürümüzde hem de tarihimizde çok büyük yeri ve önemi var. Kadına yönelik bütün haksızlıkların altından bilinçsizliğin geldiğine inanıyorum. Kadının hak ve hukukunu öncelikle erkekler korumalıdır. Bu bakımdan erkeklere büyük görev düşüyor. Kadınlar, analarımız, bacılarımız, teyzelerimiz, halalarımız, eşlerimiz dolayısıyla kadın toplumun en temel unsuru ve varlık sebebidir. Kadınlar en büyük öğretmendir. Çünkü eğitim ana kucağından başlamaktadır. Çok güzel bir söz vardır. “Cehaletin en büyük korkusu kadındır. Çünkü kadın öğrendiğini çocuğuna da öğretir.” Sözü üzerinde durulması gereken çok önemli bir sözdür.

8 MART’IN ALTINDAN KADINA VAHŞET ÇIKIYOR

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren Clara Zetkin (solda) Rosa Luxemburg ile. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler’in sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York’ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

TÜRKİYE’DE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya devam ediliyor.

Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gebze’de düzenlenen etkinlik sadece müzikten ibaret olmayacak, bilgi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyette düzenlenecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Amerika’da kadınlara yönelik vahşetten dolayı düzenlendiğini acaba kaç kişi biliyor. En değerli olay bilgidir. Bilgi ve bilinç sahibi olmak her şeye sahip olmaktır. (kaynak Gebze gazetesi )

ŞİİR TADINDA CUMA TEBRİK MESAJIM

Cuma günü sabah sosyal medya hesabımdan yayınladığım cuma kutlama mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum.

BU MÜBAREK CUMA SABAHI ALLAH CC BAŞTA DEVLET VE MİLLETİMİZ OLMAK ÜZERE İSLAM ALEMİ VE TÜM İNSANLIĞI DEPREMLER VE AFETLERDEN KORUSUN.

Deprem Şehitlerimiz ve tüm geçmişlerimizin ruhları şad makamları cennet olsun Allah cc depremzedelere kolaylık devlet ve milletimizin yardımcısı olsun. Yaşadığımız anın ve ömrümüzün muhasebesini yapmamıza vesile olması dileği ile şiir tadında cumanız mübarek olsun.

50. YIL HESABI

Bağladım nefsimi zincir yulara

Dünyayı duvara astım gel de gör.

Rahatı, huzuru attım kenara

Çileyi bağrıma bastım gel de gör.

Yürüdüm sel oldum, durdum göl oldum

Mazluma, mağdura kıvrak dil oldum

Zulüm sıcağında serin yel oldum

Yürekten yüreğe estim gel de gör.

Sonu hatırladım, ilki duyunca

Kula kul olmadım ömrüm boyunca

Hâkk’ın zehirini içtim doyunca

Batılın balına kustum gel de gör.

Ülfetim olmadı iriler ile

Ağıla girmedim sürüler ile

Ölümden korkmayan diriler ile

Selâmı, sabahı kestim gel de gör.

Aşk ceylanı emzirince sütünü

Taşa çalıp, kırdım benlik putunu

Düşmanımdır inkârcının bütünü

Allah dostlarıdır dostum gel de gör.

Bazı kötülüğü kovdum elimle

Bazı kötülüğü yerdim dilimle

Gücüm yetmeyince kendi hâlimle

Haksıza buğzettim, küstüm gel de gör.

Çıkar için lâf davulu çalmadım

Hiçbir yerden makam, rütbe almadım

Bildimse söyledim, korkak olmadım

Bilmediğim yerde sustum gel de gör.

ABDURRAHİM KARAKOÇ