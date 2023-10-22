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Deredeki balıklar telef oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kumla Deresi'nde balık ölümlerine rastlandı.

Deredeki balıklar telef oldu

22 Ekim 2023 Pazar 14:40

Dün sabah saatlerinde Kumla Deresi'ne gelen vatandaşlar balık ölümleri olduğunu fark etti. Suyun renginde değişiklikler olduğu da görüldü. Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe, uzun zamandır balık tutmak için Kumla Deresi'ne geldiğini belirterek, "Dün sabah balık tutmak için buraya uğradım. Derede koskocaman balıklar ölmüştü. Bunlar zaten gözüküyor. Dereye sanırım kimyasal dökmüşler. Derenin suyu simsiyahtı. Yazık günah. 40 seneden beri mahallede yaşıyoruz. 20 senedir de buraya balık tutmaya gelirdik" dedi.


Dereden numune alınıp, incelenmesi gerektiğini kaydeden Aktepe, "Yetkililerden önlem alınmasını talep ediyoruz. Kirazderesi, burası gibi yerlere akşam saatlerinde kimyasal dökülüyor, koku oluyor. Artık burada yaşayamıyoruz" diye konuştu.






İHA
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