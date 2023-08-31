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Derince Millet Bahçesi çevre yolları estetik görünüme kavuştu

Derince Millet Bahçesi’nin çevresinde yaya kaldırım, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma imalatları tamamlanırken çevre yolları estetik görünüme kavuştu.

Derince Millet Bahçesi çevre yolları estetik görünüme kavuştu

31 Ağustos 2023 Perşembe 11:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıkılan İsmetpaşa Stadı yerine inşa ettiği Derince Millet Bahçesi’nin çevresinde yaptığı üstyapı çalışmalarını tamamladı. 72 bin 600 metrekare proje alanı bulunan Millet Bahçesine ulaşımın sağlandığı Nihat Erim, İstiklal Caddesi ile Çenesuyu kavşağında yapılan yaya kaldırım, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma imalatları büyükşehir ekipleri tarafından yerine getirildi. Yol çizgilerinin çekilmesi ile birlikte bölgeye görsel zenginlik de kazandırılmış oldu. Böylece araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu Derince Millet Bahçesi'ne ulaşım konforlu ve kolay hale geldi.

Çalışma çerçevesinde Derince Millet Bahçesine ulaşım ve araç parklanması kolaylığı da sağlandı. Buna göre dekoratif aydınlatma direkleri, yaya kaldırımları ve yenilenen asfalt ile birlikte Çenesuyu Kavşağı prestijli görünüme kavuştu. Böylece vatandaşlar kolaylıkla Derince Millet Bahçesine giderek, araçlarını rahat şekilde park edebilecek. Ayrıca büyükşehir ekipleri tarafından Derince Millet Bahçesi'nin bulunduğu İstiklal ile Nihat Erim Caddelerinde yaya kaldırımı ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Her iki caddenin kesişim noktasındaki Çenesuyu Kavşağı da yenilenerek bölgede trafik düzenli hale getirildi.



İHA
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