DERİNCE’DEKİ PATLAMADAN DERS ALINIP SANAYİ KURULUŞLARINDA ÖNLEM ALINMALI

SANAYİ KURULUŞLARI KİMYA VE YAKIT TANKLARINDA DEPREM ÖNLEMİ ALMALI

https://m.youtube.com/watch?v=x5ADbVKQXSQ

DERİNCE’DEKİ PATLAMA İLE İLGİLİ İHA'NIN HABERİ

https://www.iha.com.tr/kocaeli-haberleri/kocaelide-patlama-oldu-26720353

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanmış çok büyük maddi hasar meydana gelmişti.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2641448092676448&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

Derince limanının da Buydağ silolarındaki patlama Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ederken www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak sanayi kuruluşları kimyasal be akaryakıt tanklarında başta deprem olmak üzere yangınlara karşı önlem alınıp alınmadığı sorgulanmalı ve önlemler alınmalı daha önce bu konuda yazdığınız makalenin bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz

“….Gebze bölgesine çok acil deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere doğal afet ve depremlere müdahale edecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine ihtiyaç var.Gebze, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kimyasal üretim yapan fabrikalar, kimyasal depolama tankları, petrol dolum tesisleri, Gebze ve Dilovası açıklarında demirlemiş petrol ve kimyasal madde yüklü gemiler bölgemizin ne kadar büyük bir risk ve tehlike altında olduğunu gösteriyor. Gebze bölgesi, adeta patlayacak bomba üstünde. 17 Ağustos depreminde Petkim'de yaşanan yangını hiç unutmadık. Petkim’in patlamasından korkan Körfez halkı köylere kaçtı. Petkim'deki patlamalar, Gebze'den duyuluyordu.Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kimya Organize Sanayi bölgesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın günlerce konuşuldu. Kimyasal yangından sonra bölge insanı olarak zehir soluduk.Deprem gerçeği sürekli gündemde, uzmanlar ve bilim adamlarının sürekli uyardığı büyük İstanbul depreminden en çok Gebze bölgesi etkilenecek.Gebze bölgesindeki kimya ve petrol dolum ve üretim tesisleri nasıl etkilenecek, hiç düşündük mü?Başta devletimizin ilgili bakanlık ve kurumları, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitelerimiz, Kocaeli Sanayi ve Gebze Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız bu konular üzerinde düşünmeli, fikir üretmeli, çalışma yapmalı. Gebze’nin Galericiler Sitesini tartıştığı kadar can ve mal güvenliğimiz tartışılmalıdır….”(Kaynak http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4463&t=makale)

DEPREM DE EN ÇOK GEBZE BÖLGESİ HASAR GÖRECEK

“….Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışırken, aklımızın bir köşesinde de Marmara’da beklenen büyük deprem var. Özellikle Kocaeli’de beklene büyük depremle ilgili önemli hazırlıklar var. Bu hazırlıkların detaylarını AFAD tarafından hazırlanan “Kocaeli İl Afet Müdahale Planı”nda bulmak mümkün. AFAD tarafından hazırlanan Kocaeli İl Afet Müdahale Planı’nda, olası bir deprem durumunda nasıl hareket edileceği, hangi kurumun ne şekilde görev alacağı tek tek belirlendi. Hazırlanan plan doğrultusunda ise kurumlar sürekli yeni tatbikatlar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

13 BİN 190 BİNA YIKILACAK

Afet planında en dikkat çeken nokta ise hazırlanan deprem senaryosu. Senaryoya göre, Darıca açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Meydana gelen bu büyük deprem sonrası çoğunluğu Gebze, Darıca, Dilovası ve Karamürsel ilçelerinde olmak üzere yaklaşık 13 bin 190 bina yıkılacak. Depremi 39 bin 284 bina ağır hasarla, 29 bin 733 bina orta hasarlar, 32 bin 268 bina ise az hasarla atlatacak. Meydana gelecek depremde 9 bin kişi ağır yaralanırken, 4 bin 795 kişi ise yaşamını yitirecek. 285 bin 643 kişi için ise barınma ihtiyacı doğacak.(kaynak https://www.kocaelikoz.com/amp/haber/14025636/senaryosu-bile-korkunc-kocaelide-buyuk-bir-deprem-olursa-ne-olur)







KOCAELİ DE DEPREM GİBİ PATLAMA

Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli’de patlama!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaklaşık yarım saat önce yaptığı açıklamada, "Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Hem denizden hem karadan tedbirlerimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Detaylı inceleme yapılmadan 'şudur' demek için erken ancak teknik arkadaşların verdiği bilgiyi tekrar ediyorum. Hububat siloları bunlar. Hem yükleme hem de boşaltma faaliyeti yapılıyor. Bu esnada açığa çıkan tozun patlamaya sebebiyet verebileceği ifade ediyor teknik arkadaşlar. Kendilerine sorduğumuzda verdiği bilgi bu yönde. Zaman zaman bu patlamaların olabileceği ifade ediliyor. Muhtemelen böyle bir durum söz konusu oldu. Daha detaylı çalışma yapılmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olayın ilk anından itibaren sahada olduğunu kaydeden Büyükakın, "45 personelle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Sağlık ekipleri var. Güvenlik ekipleri var. Tüm ekipler alandalar" diye konuştu.

Patlamada yaralanan 3 kişi entübe edildi

Hastaneye kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün entübe edildiğini kaydeden Başkan Büyükakın, "Diğerlerinin durumu iyi. Sağlıkçılarımız elinden geleni yapıyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Toplam 60 silonun bulunduğunu belirten Büyükakın, "60 tane silo var. 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Tüm yaralıların hastanede tedavi altına alındığını da sözlerine ekleyen Tahir Büyükakın, "Aranan kimse yok, herkes bulundu. Bu da kesin bilgi mahiyetinde. Şu anda içeride kimsenin olmadığına eminiz. Yaralı sayısında artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastanelere sevk edilmiş durumda" dedi.

"İhmal varsa gereken yaptırımlar uygulanacak"

Büyükakın, bu tür alanların denetleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde olduğunu belirten Büyükakın, "Onların düzenli olarak denetim yaptığını biliyorum. Konu ile ilgili detaylı incelemeler yapıldıktan sonra ihmal varsa gereken yaptırımlar uygulanacak ama henüz bunu değerlendirmek için çok erken. Olay olalı 1 saat kadar oldu" dedi.

Aynı zamanda Büyükakın, olay yerindeki tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini de sözlerine ekledi.(kaynak İhlas haber ajansı)





GEBZE GAZETESİ HABERİ

Derince’deki Patlama Güvenlik Kamerasına Yansıdı Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. Olayda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52371