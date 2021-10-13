Derinceli Yozgat Valisi Ziya Polat’tın Kocaelili hemşerilerine selamı var

Yozgat’ta kurularak açılışı yapılan Şehit Kütüphaneleri için Yozgat’a giden Gazeteci Mustafa Eranıl; doğma büyüme Derinceli olan, halen ailesi Derince’de ikamet eden Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.

Hemşerimiz olan Vali Ziya Polat, kendisini ziyaret eden Mustafa Eranıl vasıtasıyla Kocaelililere selam gönderdi. Valimiz Ziya polat , “ Ben doğma büyüme Kocaeliliyim. İlk ve ortaokulu Derince’de okudum. Ülkemizin her bir yeri çok güzel. Kocaelili hemşerilerime selamlarımı gönderiyorum’ dedi. Eranıl ise, kendisini makamında kabul eden Vali Ziya Polat’a teşekkür ettiğini belirtti. Vali Polat;: Eranıl’a Yozgat taşından yapılmış özel bir teşbih hediye etti.