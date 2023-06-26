Derince'nin Şifalı Dümbüldek ve Çene Suyu

Horasan Eren’i Dümbüldek Dedenin Türbesinin bulunduğu Derince'nin Dümbüldek suyun şifa dağıtıyor böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelen su kocaeli ve İstanbullular tarafından büyük ilgi görüyor.
Kocaeli’nin Derince ilçesi Çene ve Dümbüldek şifalı suları ile bilinip tanınmakta Derince suları büyük ilgi görmekte
Derince belediye başkanı sulara önemli yatırım yaparak Derince sularını dünya markası haline getirmekte. www.devrialem.tv olarak daha önce belediye başkanı Zeki Aygün ile çektiğimiz belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bir zamanlar Gebze'nin nahiye merkezi olan Derince ve Körfez köylerinin hakim noktasın da olan kayın gürgen ve meşe ormanları ile kaplı Dümbüldek Ormanları Derince belediyesi tarafından mesire alanı olarak kullanılıyor.
Adını Derince Limanından alan dünya markası olan kaynağı Çene dağının çamla kaplı ormanlarında bulunan Çene suyu ile şifalı Dümbüldek dede sularını ile ünlü Derince belediyesinin başkanı sayın Zeki Aygün ile www.gebzegazetesi.com yayınlanan belgesel söyleşimiz.
Sularınızın Kıymetini Bilip Koruyalım
Su Medeniyeti tarihtir kültürdür
Su candır canan ve hayat kaynağımızdır
Su Medeniyeti tarihi belgeselimiz