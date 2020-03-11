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Dev projeyle Gebze OSB’lerdeki trafik yoğunluğu azalacak

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için yeni köprü ve yan yolların yapılacağı dev proje hayata geçiriliyor

Dev projeyle Gebze OSB'lerdeki trafik yoğunluğu azalacak

11 Mart 2020 Çarşamba 12:35

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma konfor getirecek projelerine bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi arasında TEM Otoyolu üzerinden oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi yeni köprü ve yan yolların olacağı dev proje için ihaleye çıktı.

 

3.5 KİLOMETRELİK YOL

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçireceği proje kapsamında TEM Otoyolunun 43’üncü ve 46,5’inci kilometreleri arasında (Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkii) köprü yenileme, yeni köprü inşası ve yeni yan yollar inşa edilecek. TEM Otoyolu üzerinde 3 buçuk kilometrelik kısımdaki çalışmalar ile yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılarak akıcı bir trafik sirkülasyonunun oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında köprü inşalarını Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacakken yan yolların inşasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 60 milyon TL’ye mal olacak olan dev proje için “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” ihalesi yapıldı.   

 

225 BİN METREKÜP YOL DOLGUSU YAPILACAK

Proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3 buçuk kilometrelik kısımda TEM Otoyolu üzerine 4 adet yeni köprü inşa edilecek ve var olan iki köprü genişletilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise proje kapsamında TEM Otoyolunun kuzey ve güneyinde yan yol, katılma ve ayrılma şeritleri ile birlikte 12 kilometre yol inşa edecek. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında 215 bin metreküp yarma kazı, 225 bin metreküp yol dolgusu, 32 bin 500 ton bitümlü temel, 25 bin ton binder asfalt, 4 bin 250 ton aşınma asfalt, 25 bin 400 metrekare parke tretuvar, 7 bin 500 metre drenaj hattı, 6 bin 200 metreküp taş duvar, 5 bin 100 metre toprakarme duvar, 10 bin 500 metre otokorkuluk, yatay ve düşey trafik işaretleri, yol geçiş menfezleri ve aydınlatma işlerini yerine getirecek 

 

İHALEYE 14 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 63 milyon 733 bin TL ile Doğan İnşaat verirken en düşük teklifi, İBM İnşaat + İlpet Petrol İnşaat ortaklığından geldi.

 

FİRMA

TEKLİF

İBM İnş. + İlpet Petrol İnş.

44 milyon 603 bin TL

Fıratoğlu İnş.

44 milyon 666 bin TL

Kar Asfalt İnş.

44 milyon 730 bin TL

AGF Enerji İnş + Ak Zen İnş.

45 milyon 445 bin TL

Miraç İnş.

45 milyon 616 bin TL

Trans-Of Ulusal Nak. İnş.

47 milyon 159 bin TL

Simge Mat

47 milyon 220 bin TL

Solmaz Taah. İnş.

49 milyon 328 bin TL

Bahaş İnş.

52 milyon 793 bin TL

Egecan İnş.

54 milyon 917 bin TL

İlke Yapı İnş.

55 milyon 880 bin TL

SYA Altyapı İnş. + Emay Mimarlık

56 milyon 228 bin TL

Ergezen Yapı

57 milyon 990 bin TL

Doğan İnş.

63 milyon 733 bin TL



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