GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dev Yatırım Cumhurbaşkanı'nın Gündeminde!

Kocaeli'nin dev yatırımı Cumhurbaşkanına sunuldu.

Dev Yatırım Cumhurbaşkanı'nın Gündeminde!

03 Şubat 2017 Cuma 13:15

Kocaeli'de gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan inşaat projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması için Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu'ya takdim edildi. 
Yalçın Topçu'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki makamında gerçekleşen ziyarette Burçin Şahin, Muhammet Al Kattan ve Ruhi Karaalp yer aldı. Bu büyük inşaat projelerinin ortakları Şahin, Kattan ve Karaalp, bugüne kadar gerçekleşen inşaat projeleri ve gelecekte planlanan inşaat projelerinin dosya halinde Topçu' ya teslim edildiği görüşmede Topçu projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi. 

AÇILIŞA DAVET ETTİLER 

Gerçekleşen görüşmede Karaalp sonlanan projeler ile ilgili brifing verirken, gerçekleşmesi planlanan büyük projeleri de taslak halinde Topçu'ya anlattı. Gerçekleşen görüşmede Şahin, Kattan ve Karaalp devam eden projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu da davet ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cuma Hutbesi! Cuma Hutbesi!
Kocaeli'nin Nüfusu Açıklandı! Kocaeli'nin Nüfusu Açıklandı!
Günde 4 Milyon 900 Bin Ekmek İsraf Ediliyor! Günde 4 Milyon 900 Bin Ekmek İsraf Ediliyor!
"Gizli Yolcu Araştırması" Projesi
Başkan Ahıska Türklerini Ağırladı! Başkan Ahıska Türklerini Ağırladı!
634 bin kişiye hizmet! 634 bin kişiye hizmet!
Yukarı Çık

Cuma Hutbesi!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde cuma günleri imamlar tarafından okunan...

Haberi Oku