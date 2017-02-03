Dev Yatırım Cumhurbaşkanı'nın Gündeminde!

Kocaeli'de gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan inşaat projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması için Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu'ya takdim edildi.

Yalçın Topçu'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki makamında gerçekleşen ziyarette Burçin Şahin, Muhammet Al Kattan ve Ruhi Karaalp yer aldı. Bu büyük inşaat projelerinin ortakları Şahin, Kattan ve Karaalp, bugüne kadar gerçekleşen inşaat projeleri ve gelecekte planlanan inşaat projelerinin dosya halinde Topçu' ya teslim edildiği görüşmede Topçu projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi.



AÇILIŞA DAVET ETTİLER



Gerçekleşen görüşmede Karaalp sonlanan projeler ile ilgili brifing verirken, gerçekleşmesi planlanan büyük projeleri de taslak halinde Topçu'ya anlattı. Gerçekleşen görüşmede Şahin, Kattan ve Karaalp devam eden projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu da davet ettiler.