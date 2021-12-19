Devr-i Alem Belgesel ekibi olarak Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentindeyiz

Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar çok önemli. Belgesel çekmek, tarih ve kültür araştırması yapmak için gittiğimiz her ülkede Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızı da ziyaret ediyoruz. Devr-i Alem Belgesel ekibi olarak Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentinde ki Başkonsolosluğumuzu da ziyaret ettik.

Bir zamanlar Osmanlı mezarlığı olan Filibe parkının hemen yanında ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalandığı güzel bir binada faaliyet gösteren Başkonsolosluğumuzun çalışanları Türkiye’yi çok güzel temsil ediyorlar.

Başkonsolosumuz sayın Alper Aktaş beyi de ziyaret ederek Filibe’de ki belgesel çekimlerimiz hakkında bilgiler verdik. Sayın Başkonsolosumuzda Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Filibe tarihini eski fotoğraflarla çok iyi anlatan Filibe kitabını imzalayarak bizlere hediye etti. Ayrıca Başkonsolosumuzdan, Filibe’de ki Osmanlı kültür eserleri, Filibe’de yaşayan Türkler ile ilgili bilgiler aldık. Başkonsolos sayın Alper Aktaş, Koşukavak Turizm ve City Otelin birlikte organize ettiği Türk musikisi gecesine katıldı. Gecede bizde kendisine Koşukavak Turizm ve Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı sayın Rıfat Yakupoğlu ile birlikte Tuna’dan Bir Tarih Akar kitap ve belgeselini hediye ettik.

T. C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş kimdir?