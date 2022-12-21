Dijital sigorta platformu, krediyle konut alanlara tasarruf fırsatı sunuyor





Resmi rakamlara göre Türkiye’de 2022’nin ilk 10 ayında toplam tüketici kredileri 990 milyar TL’yi aşarken, konut kredilerinin tutar olarak toplam tüketici kredilerindeki payı yaklaşık %36’ya ulaştı. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren olayinkolayi.com isimli dijital platform, kredi kullananların bankaya göre daha avantajlı sigorta yaptırma imkanı olduğuna vurgu yaparak, avantajı gösteren örnek bir Kredi Hayat Sigortası prim hesaplama tablosu yayınladı. Buna göre, Kredi Hayat Sigortalarını olayinkolayi.com üzerinden yaptıranlar, kriterlerine bağlı olarak yüzde 50’yi aşan tasarruf elde ediyor.





Olayinkolayi.com olarak tüketicilerin kredi, sigorta ve konut süreçlerini kolaylaştırmak üzere 2018 yılında yola çıktıklarını ifade eden Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay, Kredi Hayat Sigortası konusunda kullanıcıların bütçesini önemli ölçüde rahatlattıklarını söyledi. Bankalara ve finans kuruluşlarına göre halihazırda fiyat avantajı sunan Kredi Hayat Sigortası tekliflerini, yeni uygulamaya koydukları indirimlerle birlikte daha da avantajlı hale getirdiklerini açıklayan Akçay; “Kredi Hayat Sigortası ürününde prim tutarı; kullanılan kredinin koşullarına ve kredi kullanan kişinin yaşı ve sağlık bilgilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada kişiye özel hesaplanan en avantajlı sigortayı seçebilmek büyük önem taşıyor. Tüketicilere rehber olması amacıyla, konut kredileri bazında örnek bir Kredi Hayat Sigortası hesaplama tablosu hazırladık. Buna göre, bir bankadan 120 ay vade ve %2,05 faiz oranıyla 500 bin TL konut kredisi kullanan 35 yaşındaki bir kişi, olayinkolayi.com’dan yaptıracağı vefat teminatı kapsamlı Kredi Hayat Sigortası ürünü için sadece 4.917 TL ödüyor. Bu tutar, bankaların sunduğu rakamın çok altında kalıyor ve ortalamada yüzde 50’nin üzerinde indirime denk gelebiliyor.” dedi.





Akçay; “Kredi kullanacakların sigortalı veya sigortasız kredi teklifini seçme hakkı var. Sigortalı kredi teklifini tercih edenlerin ise Kredi Hayat Sigortalarını bankadan yaptırmaları gibi bir zorunluluk yok.”





Olayinkolayi.com kullanıcılarının, doğru fiyatlama ve self-servis hizmet sayesinde kayda değer bir tasarruf elde ettiğini vurgulayan Akçay, yürürlüğe giren son düzenlemelerle birlikte, kredi çekerken tüketicilerin önünde sigortalı veya sigortasız kredi anlaşması yapabilme seçenekleri bulunduğunu, bununla birlikte sigortalı kredi teklifini kabul edenlerin Kredi Hayat Sigortası’nı bankadan yaptırmak zorunda olmadıklarını da hatırlattı. Akçay, “olayinkolayi.com kullanıcıları, konut kredileri için kişiye özel olarak hesaplanan Kredi Hayat Sigortası ön tekliflerini anında görüntüleyip, sadece birkaç dakikada hesaplı ve pratik yoldan poliçelerini satın alabiliyor. Poliçeler, anında e-mail ile kendileriyle paylaşılıyor” dedi.





Kullanıcılarına pek çok işlem kolaylığını bir arada sunan olayinkolayi.com platformu, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 0850 222 3466 numaralı Çağrı Merkezi numarası veya Whatsapp hattı üzerinden anlık yanıt sistemiyle müşterilerinden gelen soruları asistanları aracılığıyla cevaplıyor.





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