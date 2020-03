Dilovası, Başkan Şayir'le ilkleri yaşıyor

2019 Yerel seçimleri sonrası Dilovası Belediye Başkanlığı görevine gelen Hamza Şayir, Dilovası’nda ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Şayir göreve gelir gelmez ilk işi olarak makam kapılarını sökmüş ve halk ile arasında hiç bir engelin olmayacağını göstermişti. Ardından eğitime yaptığı hizmetler ile Türkiye gündeminde yer alan Başkan Şayir, makam aracını satarak öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmuş, ve yine söz verdiği gibi Başkan seçilmesinin ardından, maaşını üniversitede okuyan gençlere burs olarak bağışlamıştı. Başkan Şayir; attığı bu adımlar ile taraflı tarafsız herkesin gönüllerinde taht kurmuştu.

CANLI İHALEYE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Yaptıkları ile halkın sevgisini kazanan ve Dilovası’nda ilkleri yaşatan Başkan Şayir son olarak belediyede düzenlenen çöp konteynırı ihalesini belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlattı.

Sosyal medyada ki canlı ihaleyi vatandaşlar büyük ilgi ile takip ettiler.

ANLAYIŞIMIZ; ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Seçim sürecinde gittiği her yerde şeffaf ve ayrımcılık yapmayan bir belediye başkanı olacağını taahhüt eden Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza söz verdiğimiz gibi ayrımcılık yapmadan, şeffaf belediyecilik anlayışımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olmaya çalışacağız. Gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız halkımıza her zaman açıktır. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin katıldığı ihaleyi canlı yayınlayarak halkımızın sunulan tekliflerden, alınan kararlardan anında haberdar olmalarını istedik. İlçemizde ilk kez bu uygulamayı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz." diye konuştu.

İHALEYİ ALAN FİRMA BELİRLENDİ

Yapılan ihale de muhammen bedeli 268.500 olan 300 adet galvanizli 800 litrelik metal çöp konteynır ihalesine 3 firma katıldı. Canlı olarak yayınlanan ihaleyi 235.200 TL’lik teklif veren Yüksel Metal Makine İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. Ltd.Şti. kazandı.