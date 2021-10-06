Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Dilovası Belediyesi Ekim ayı birinci oturumu Başkan Hamza Şayir’in gündeme dair konuşması ile başladı. Başkan Şayir son bir ayda yaşanan gelişmeleri aktarırken, Dilovası Belediyesi tarafından kurulma aşamasında olan Kadın Kooperatifi ile birlikte el dokuma kilimciliğinin Dilovası’nda geliştirileceğini belirtirken, Tavşancıl’da ki tarihi evlerin restorasyonunun devam ettiğini, çalışmaların bitmesi ile Tavşancıl’ın tarihi ve turistik bir konuma kavuşarak tüm Türkiye’den ziyaret edileceğini söyledi.

Konuşmasına devam eden Başkan Şayir, “Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılması ile birlikte ulaşımda yaşanan sıkıntılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile çözüldü. Okullarımız etrafında yollarla ilgili sıkıntılar yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrası bu sorunu da çözdük. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum.

ALT YAPI SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ

Ayrıca ilçemizde birçok mahalle de altyapı çalışmaları başlatıldı. İnşallah altyapı çalışmalarımız kısa sürede bitecek ve ilçemizde altyapı sorunsuz hale gelmiş olacak.

Telekom ile yaptığımız görüşmeler sonrası ilçemizin birçok noktasında fiber alt yapı döşenerek internet sorunu da çözüme kavuşacak. Enerji Bakanlığımızla geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmeler sonrası ilçemizde ki bazı mahallelerde elektrik hatlarının yer altına alınması hususunu İnşallah 2022 yılı yatırım planları içersine alacağız.

BAŞKAN HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN FATİHA OKUDU

Son olarak; aşı konusunda her bir vatandaşımız üzerine düşeni yapmalı. Yoksa her geçen gün sevdiklerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Son olarak ilçemizde Kore Gazimiz Mustafa Karabulak amcamızı bu salgın nedeniyle kaybettik. Bu ara da geçtiğimiz haftalarda CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in de ani kalp krizi nedeniyle kaybetmesi bizleri üzdü. Allah’tan hepsine rahmet diliyorum” dedi. Başkan Şayir ayrıca hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için konuşmasının sonunda Fatiha okudu.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından, önceki aya ait tutanakları oylandı. Oylamanın ardından 13 maddelik gündeme geçildi. Gündemin birinci ve ikinci maddesinde yer alan 2022 yılı bütçe kararnamesinin görüşülmesi ve 2022 yılı analitik bütçe taslağının görüşülmesi maddeleri plan ve proje komisyonuna sevk edilmesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Gündemde yer alan Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün iptal edilerek Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün kurulması oy birliği ile kabul edildi. Günde yer alan bir çok plan değişikliği ve kamulaştırma maddeleri görüşülürken gündemin son maddesinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kapatılarak bu birimin Sıfır Atık Müdürlüğü olarak görevine devam etmesi de oy birliği ile kabul edildi







