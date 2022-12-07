Dilovası Belediyesi gücüne güç katıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve geldiği günden bu yana belediye bünyesine kazandırdığı yeni araçlar ile belediyenin gücüne güç katmaya devam ediyor.

Son olarak, tamamen belediyenin kendi imkânları ile alınan ve yaklaşık 40 milyona mal olan 16 yeni araç ile araç filosu güçlenirken hizmetler daha da kolaylaşacak.

BELEDİYEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK

09 Aralık Cuma günü Dilovası Belediyesi önünde düzenlenecek tanıtım lansmanı öncesi açıklama yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize en iyi hizmeti yapabilmek için tüm ekibimizle, canla başla çalışıyoruz. İlçemize hizmet noktasında belediye araç filomuzun geniş olması ve her ihtiyacı karşılıyor olması bizler için çok önemliydi ve onun için sürekli yeni takviyeler yaptık. Daha önce bünyemize kattığımız araçlara ilave olarak şimdi de toplu bir şekilde yaklaşık 40 milyon değerinde 16 aracımızın alımını yaparak belediyemizin gücüne güç kattık.

İnşallah 09 Aralık Cuma günü yeni araçlarımızın tanıtımını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Cuma günü gerçekleştireceğimiz tanıtım programımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

İŞTE DİLOVASI’NIN YENİ ARAÇ FİLOSU

1 Lastikli Ekskavatör, 1 adet Bekoder, 1 adet Grayder, 1 adet Yama Asfalt Robotu ve Kar Küreme Aracı, 1 adet Konteynır Yıkama ve Dezenfaktan Aracı, 1 adet Yol Çizgisi ve Bordör Mobil Boyama Aracı, 1 adet Silindir, 1 adet Küçük Yol Süpürge Aracı, 1 adet Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı, 1 adet Büyük Yol Süpürme Aracı, 2 adet Tourneo Binek Araç (Anne Taksi ve Engelliler için), 1 adet Kırkayak Kamyonet, 2 adet Otocar Sultan 35 Kişilik Otobüs, 1 adet Çift Kabin Kamyonet.