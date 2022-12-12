DİLOVASI BELEDİYESİ’NDE ARAÇ TÖRENİ

BAŞKAN HAMZA ŞAYİR’İN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

https://fb.watch/hiGcaf4IV4/?mibextid=qC1gEa

BAŞKANVEKİLİ VE KAYMAKAM KONUŞTU

Dilovası kaymakamı Metin Kubilay’ın Konuşması canlı yayınlanıyor

https://fb.watch/hiSwrLFRFD/?mibextid=qC1gEa

Kocaeeli Büyükşehir belediye başkanvekili Yaşar Çakmak’ın Dilovası Belediyesi önünde yaptığı konuşma www.gebzegazetesi.com da canlı yayınlanıyor.

https://fb.watch/hiSmQbP0yw/?mibextid=qC1gEa

https://fb.watch/hkD_bO4Mub/?mibextid=qC1gEa

DİLOVASI BELEDİYESİ 16 YENİ ARAÇ ALDI

YÜKSELEN DİLOVASI MARKA ŞEHİR OLUYOR

Dilovası Belediye başkanı Hamza Şayir belediye önünde düzenlenecek törene tüm Dilovası halkını davet ederek sosyal medya hesabından şu bilgi notunu paylaştı

“…YükselenŞehirDilovası’na yatırımlarımız devam ediyor… Öz Kaynaklarımız ile Filomuza 16 Yeni Araç Katıyoruz…”

https://fb.watch/hkRdjmtrYS/?mibextid=qC1gEa

42 MİLYONLUK YENİ ARAÇ PARKI

1 Lastikli Ekskavatör – 1 Bekoder – 1 Greyder – 1 Yama Asfalt Robotu ve Kar Küreme Aracı – 1 Konteyner Yıkama ve Dezenfektan Aracı – 1 Yol Çizgisi ve Bordör Boyama Mobil Aracı – 1 Silindir – 1 Küçük Yol Süpürge Aracı – 1 Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı – 1 Büyük Yol Süpürge Aracı – 2 Tourneo Binek Araç (Anne Taksi ve Engelliler İçin) – 1 Kırkayak Kamyonet – 2 Otocar Sultan 35’lik – 1 Çift Kabin Kamyonet Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor Dilovası Belediyesi, öz kaynaklarıyla temin ettiği 16 yeni aracı filosuna kattı. Dilovası Belediyesi önünde yapılan törenle hizmete alınan araçlar, belediyenin çeşitli hizmet birimlerinde kullanılacak. Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklamada, araçların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “42 milyon öz kaynaklarımızla bugün 16 hizmet aracını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Biz bugün bir yıllar sonrasını düşünüyoruz. Biz hepimiz vatanseveriz bizler çocuklarımızı katma değerli ürünler yapmaya teşvik ediyoruz. Sadece günü kurtarmak için uğraşmamak lazım, ülkemizi ileriye taşımak için cesur adımlar atmamız lazım. Saymakla bitmeyen hizmetlerimiz için tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay da bu önemli hizmet araçlarını ilçeye kazandıran büyük bir özveri ile görev yapan çalışkan Belediye Başkanı Şayir’i ve ekibi kutladığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl yoğun bir kış yaşadık. Büyükşehirimizin organizasyonu ve büyük katkıları ile önemli çalışmalara imza atmıştık. Bugün hizmete girecek olan makineler ve hizmet araçları ile daha etkili görevler yapılacağına inanıyorum. Her nefes alışverişimizde sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Belediye Başkanımıza da eğitime verdiği destekten ve her platformda gündeme getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.