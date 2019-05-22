Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Dilovası Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ihtisas ekibi İlçe sınırında bulunan fırınlarının denetimini gerçekleştirerek uygunluk standartları altında olan işletmelere uyarılarda bulunarak cezai işlem uyguladı.

“İŞLETMELERİMİZE UYGUNLUK DENETİMİ YAPTIK”

Denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir; “Ramazan ayı münasebetiyle zabıta ihtisas denetim ekibi olarak ilçemizde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimler gerçekleşmiştir. Ramazan ayına özgün ramazan pidelerin gramaj kontrolleri ihtisas ekibimiz tarafından yapıldı. Standartlara uygun olmayan işletmelerde uygunluk standartları hakkında neler gerektiğini anlatarak eksiklikleri giderilmesi için cezai işlem uyguladık. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine ilişkin yönetmeliğine göre çalışan personelin hijyen belgeleri özellikle depolama alanındaki un maya gibi ürünlerin son kullanma tarihi kontrolleri ve İlaçlama sözleşmeleri kontrollerini gerçekleştirdik. Denetimlerimiz aratarak devam edecek. Rahatsızlık veren işyerleri ile alakalı vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 754 88 88/153 hattından Zabıta Müdürlüğüne ulaşarak bilgilendirme yapmalarını rica ediyorum. “dedi.