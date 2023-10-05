Dilovası Can Dostlar Unutulmadı

Hayvanların yaşamı üzerindeki tehtid ve tehlike altındaki türlere dikkat çekmek için her yıl 4 Ekim’de kutlanan “Dünya Hayvanları Koruma Günü” Dilovası’nda da etkinlikler ile icra edildi.

Dilovası Belediyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu firması tarafından; Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çeşitli okullardan öğrenciler katılım sağladı.

ÖRNEK BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Etkinliğin açılış konuşmasını KMO Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu yaptı. Koyuncu konuşmasında; “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ile can dostlarımız olan bakım altındaki hayvanlarımızı buluşturduğumuz farkındalık etkinliğimizde bir aradayız. Kuzey Marmara Otoyolu olarak yapımını üstlendiğimiz ve işletmesi Dilovası Belediyesi tarafından sürdürülen Dilovası Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin açılışını geçtiğimiz yıl büyük bir mutlulukla gerçekleştirmiştik. Ve bugün 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulu; teşhis ve tedavi aşılama uygulamaları, iç dış parazit uygulamaları, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hemogram cihazı, ultranografi cerrahi müdahale imkanı, aşılar, dahiliye hastalıkları tedavileri, küpeleme ve çipleme uygulamaları, hayvan ambulansı ile personel odaları gibi pek çok imkanı bir arada sunan örnek bir hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde yeniden bir aradayız.

SOKAK HAYVANLARI HAYATIMIZIN BİR PARÇASI

Kurum olarak sosyal sorumluluğumuz gereği, hepimizin can dostu olan hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, yaralı ve sahipsiz hayvanların sağlıklı biçimde hayata tutunması ve işin uzmanları tarafından tedavilerinin gerçekleştirilerek rehabilitasyon ile birlikte bakımlarının üstlenilmesi bizim daima önceliğimiz oldu. Çünkü biz sahipsiz sokak hayvanlarımızın hayatın önemli bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyor ve onlara uzanan sıcak bir el olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ne mutlu ki; bugüne kadar özveriyle çalışan otoyol ekiplerimizle birlikte çok sayıda can dostumuzun hayatını kurtarırken, hayvanlarımızın tedavilerinin sağlanması için emin ellerde sıcak bir yuvada olacakları bir merkez inşa ederek çok değerli bir iyilik hareketinde pay sahibi olmayı başardık.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYVAN SEVGİSİ İLE BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ

Can dostumuz olarak gördüğümüz hayvanlarımıza uzattığımız bu şefkatli elin, okul öncesi eğitimden başlayarak çocuklarımızın yüreklerinde sımsıcak bir sevgiye dönüşmesini de bizim için çok önemli. Çocuklarımızın hayvan sevgisi ile büyümesi, onlarla etkileşim içinde olması ve birlikte hayatı paylaşması, gelecek nesillerimizin bu farkındalık ile yetişmesi hepimizin ortak görevi olmalı. Ümit ediyorum ki, el birliğiyle farklı projelere de imza atacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu ailesi olarak can dostumuz hayvanlar için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdürecek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak için her platformda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ

Dilovası İlçe milli eğitim Müdürü Murat Balay ise konuşmasında; “Öğrencilerimizle birlikte gezdiğimizde can dostlarımız için ne kadar özenli düzenlenen bir tesisin hizmete girdiğini gördük. Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımında emeği geçen Dilovası Belediye Başkanımıza ve Kuzey Marmara Otoyolu yönetimine teşekkür ediyorum. Can dostlarımızın bizim birer parçamız olduğunu onların rabbimizin sessiz kulları olduğunu asla unutmayarak öğrencilerimize dönem dönem hayvan sevgisinin aşılanması için etkinlikler düzenleyerek elimizden geldiğince hayvanlarımızı sevmeyi öğretiyoruz. İlçe Milli Eğitim olarak yeni eğitim öğretim döneminde kurulu bulunan bu tesisimize öğrencilerimizi getirerek onları tanımaları ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın merkezimize yoğun bir ilgi göstereceklerine inanıyor, bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

SEVİMLİ DOSYLARIMIZI HER AN HATIRLAYAN BELEDİYEYİZ

Etkinlikte son olarak konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise “Bugün; 4 Ekim ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ Sevimli dostlarımızı her an hatırlayan, koruyan ve kollayan bir belediye olarak, bu anlamlı günü, yine anlamlı bir mekanda; küçük dostlarımız için Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte inşa ettiğimiz bu güzel komplekste; Dilovası Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde kutluyoruz.

ONLARI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Her platforma ifade ediyoruz ki; Dünya sadece insanlara ait değil. Bizim anlayışımıza, inancımıza göre her canlının yeryüzünde yaşam hakkı var. Onları korumak ve kollamak hepimizin görevi. Sevgi toplumu olmak, merhamet toplumu olmak, şefkat toplumu olmakta bunu gerektirir. İşte, Dilovamız’da tam da bu duygu ve düşünce ile hareket ediyoruz. Bulunduğumuz bu mekanda taşımış olduğumuz bu düşüncenin tezahürlerinden birisidir. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRENCİLERE TESİSİ GEZDİRDİLER

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte tesisi gezen Başkan Şayir ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Ayrıca öğrenciler burada hayvanlarla buluşarak hem sevdiler hem de kendi elleri ile beslediler.







