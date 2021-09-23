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Dilovası Çerkeşli köyüne basketbol ve voleybol sahası

Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Çerkeşli Köyüne basketbol ve voleybol sahası inşa edecek

Dilovası Çerkeşli köyüne basketbol ve voleybol sahası

23 Eylül 2021 Perşembe 10:39

 

Şehir merkezleri kadar köylere de önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok köye spor alanları inşa ediyor. Bu kapsamda Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı’nın hemen yanına basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği bir adet saha inşa edilecek.

 

644 METREKARE ALAN

Bölgede yaşayan vatandaşların istifade edebileceği Dilovası Çerkeşli Köyündeki yeni saha 644 metrekare alan içerisine inşa edilecek. 19,10x32 metre ebatlarında inşa edilecek olan saha çevresine 4 metre yüksekliğinde galvanizli tel çit yapılacak. Basketbol ve voleybol sahasının inşa edileceği yerin hemen yanındaki ağaçlık alan itinayla korunacak ve zarar verilmeyecek.

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