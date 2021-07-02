Dilovası Deresi Zehir Akıyor!

Dilovası ve köylerdeki meyve bağ ve bahçelerinin sahipleri tarafından bahçelere davet edilerek meyveler toplayıp, dalından kiraz yediğimiz günleri dün gibi hatırlıyorum. Dilovası ve Gebze bölgesi İstanbul’un arka bahçesi ve rant yeri haline geldi.

Gözünü para ve rant hırsı bürümüş, sanayicilik ile ilişkisi olmayan bir gurup vatandaşların elinden yerleri zorla kamulaştırıp alarak, gerçek sanayicilere büyük paralarla sattılar.

İstanbul’da küçük sanayi bölgeleri kuranlar Dilovası Gebze bölgesine gelip, yasaların boşluğundan yararlanıp, vatandaşların ve hazinenin yerlerine deyim yerinde ise çöktüler. Bağ ve bahçeler yok olup gitti. Köylülerin elinden yerler alındı, bu konuda araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

Dilovası Deresi ile ilgili daha önce Gebze Gazetesi’nde yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.

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Orman Bakanı Pakdemirli’ye Dilovası Mektubu

Sel Felaketine Karşı Dilovası’nda önlem alınmalı

Son sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi. Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.

Gebze gazetesin de yer alan makalem

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/ismail-kahraman-yazdi-orman-bakani-pakdemirliye-dilovasi-mektubu-sel-felaketine-karsi-dilovasin-da-onlem-alinmali-h32411.html

Gazete Gebze’de yer alan makalem

https://www.gazetegebze.com.tr/orman-bakani-pakdemirliye-dilovasi-mektubu-makale,1288.html

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolundaki sel felaketi nedeniyle karayolu yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. İki gün arayla iki su baskınının yaşanması beni tarihi geçmişe götürdü. Geçmişte Dilovası’nda birçok sel felaketi yaşanmış, insanlar ölmüş, çevre ve doğaya büyük zarar verilmişti.

Sel felaketi ile ilgili tarihinden ders ve ibret alınmalı. Dilovası deresi ile ilgili eski bakan Veysel Eroğlu’nu bile isyan etmişti. Bakan Eroğlu’nu bile isyan ettiren dil deresi yatağındaki işgallerle ilgili araştırma yapılıp, işgaller önlenmeli.

Dilovası’nda önceki gece yaşanan sel felaketi ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan haber ve daha önce çektiğimiz belgesel görüntüleri Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pekdemirli ve Kocaeli milletvekillerimizin bilgilerine sunuyorum.

Dilovası başta olmak üzere Çayırova bölgesinde sel ve taşkın felaketi yaşanmadan inceleme ve araştırma yapılmalı, önlemler alınmalı.

Gebze Gazetesi’nde yer alan haber

Dilovası Batı Kavşağı’nda sel baskını

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu üzeri İstanbul yönünde sağanak yağmur yüzünden sel baskını yaşandı. Kavşak altındaki menfezlerin sağanak yağmur yüzünden tıkanması ile kara yolunda trafik aksadı. Sel baskınına itfaiye müdahale edip açmaya çalışırken trafik tek şerit halinde İstanbul yönüne ulaşıma açıldı. Gazetemiz olay yerinden canlı yayın yaptı. www.gebzegazetesi.com ‘un yaptığı canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/294623655054000?vh=e&d=n&sfns=mo

Dilovası Deresi Taşkın Tarihi

Yaptığım araştırmaya göre Dilovası Deresi’nde zaman zaman sel felaketleri yaşanmakta. 1980’li yıllarda yaşanan sel felaketi bölgeyi etkilemiş, bazı kimyasal atıklar denize gitmiş, bunun üzerine önlemler alınmıştı.

1940’lı yıllarda sel felaketi sonucu Dilovası tamamen sular altında kaldığını söyleyen yaşlılar, bu sel felaketinde birçok insanın öldüğünü söylemekte.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Dilderesi ıslah edilmişti.

Eski Bakan Eroğlu’nun Dilderesi isyanı

Son yıllarda devlet Dilderesi’nin ıslah edilip, dere yatağındaki fabrika işgallerinin kaldırılması ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Bakanlığın çalışmalarına rağmen halen Dilderesi yatağında işgaller bulunuyor. Bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kocaeli Valiliği’nde Dilderesi’ndeki işgallerle ilgili çok önemli açıklama yapmıştı ve dere yatağındaki işgallerin kaldırılması talimatı vermişti.

Veysel Eroğlu’nun yaptığı açıklamanın belgesel videosu

https://m.youtube.com/watch?v=j4QJVNzUTEE

Dilovası ile ilgili Gebze Gazetesi’nde Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yıllar önce yazdığım makale;

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1954&t=makale

Devri Alem Belgesel TV programı olarak 12 yıl önce Dilovası ile ilgili hazırladığımız belgeselimiz;

https://www.youtube.com/watch?v=2321hC6KxcQ