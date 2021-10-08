Dilovası Kadın Kooperatifi start veriyor!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından, "Beşiği sallayan, Dünyayı sallar" sloganı ile Dilovalı kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Dilovası’nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Kadın Kooperatifi, Dilovalı kadınlarla bir araya geldi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Elif Özhuy ve Dilovalı kadınlar katıldı.

ÖZHUY, DİLOVALI KADINLARI DAVET ETTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kilim ve Halı Dokuma Kooperatifi Sorumlusu Sn. Elif Özhuy, “Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in desteği ile çıktığımız bu yolda güzel gelişmeler ardı ardına geliyor. İnşallah yakın zamanda kendi yerimize geçerek ilk kilimi dokumaya başlayacağız. Dilovalı kadınlarımızı projemize katılmaya davet ediyorum.”dedi.

ŞAYİR; “PROJEMİZE START VERİYORUZ”

Özhuy’un ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da “Fikir var, ekibimiz var, gönüllülerimiz var, ekipmanlarımız var, yerimiz var, sermayeyi çözüyoruz, pazarlamamızı çözüyoruz. İyi bir ekiple iyi bir alt yapı ile yola çıkıyoruz. Kadın Kooperatifi Başkanımız Elif Huylu’da bu işi sırtlayacak güç var. İl Ticaret Müdürümüz Veysi Uzunkaya ve ekibi de projemize gereken desteği verecek. İnşallah bu çıktığımız yolda güzel işlere imza atacağız. Motiflerimizi hazırlıyoruz. Dilovası’nın sanayinin yanında artık kültürel mirası ile de ön plana çıkması için çalışacağız. İnce eleyip, sık dokuyarak bu güzel projeye start veriyoruz. Dilovası’nı kilimcilikte marka yapmak istiyoruz. Ben her zaman yanınızda olacağım. Şimdilik masrafları belediye olarak karşılayacağız. Üretim hızlandıkça zaten kooperatifimiz tüm masraflarını karşılayacak ve kara geçecektir. Startını verdiğimiz bu projenin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

PROJEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Toplantıya katılan Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ise Kooperatifin kuruluşu ve ilerleyeceği yol için bilgiler vererek başlatılan Kadın Kooperatifi projesinin kısa sürede hayata geçeceğini belirtti. İl Ticaret Müdürlüğü olarak projenin yanında olduklarını, sahip çıkacaklarını ifade efen Uzunkaya, bu güzel projenin hayata geçmesini sağlayan Başkan Şayir’e teşekkür etti. Uzunkaya ayrıca kadın istihdamı konusunda da bu projenin oldukça önemli olduğunu söyledi.





