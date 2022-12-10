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DİLOVASI KAYMAKAMI İLE TARİH VE KÜLTÜR SOHBETİ

Dilovası kaymakamı sayın Metin Kubilay beyi makamında ziyaret ederek Dilovası tarih ve kültürü üzerine sohbet ettik

DİLOVASI KAYMAKAMI İLE TARİH VE KÜLTÜR SOHBETİ

10 Aralık 2022 Cumartesi 09:53

Gazeteci ve belgeselci olarak Yarım asra yakın Dilovasının canlı şahidi olarak Dilovası na belediye kuruluşunun 36 ve Dilovası ilçesinin kuruluşunun 15. Yıl dönümü anısına Kocaeli valiliği ve kültür bakanlığı olurları İle kurduğumuz İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak hazırladığımız Dilovası tarih ve kültür mirası www.dilovasikulturmirasi.com rehber kitabınızın 2. Baskısı ön hazırlık çalışmalarını takdim ettik
İlgi alaka ve misafirperverliğinden dolayı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak Kaymakam beye teşekkür eder başarılar dileriz
DİKOVASI KAYMAKAMI METİN KUBİLAY KİMDİR?
1968 Yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Elazığ'da tamamlayarak 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden 1990 yılında mezun oldu. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.
Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk olarak 1992'de Aydın Kaymakam Adayı göreviyle başladı. 1993'de 8 ay süre ile İngiltere'de İngilizce eğitimi almak üzere bulundu. Sırasıyla Aydın-Germencik, Sivas-Divriği ve Konya Yunak Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
1995'de Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak atandığı Mersin-Çamlıyayla Kaymakamlığı görevi 1998'e kadar devam etti. Daha sonra sırasıyla; 1998-2000 yılları arasında Kahramanmaraş-Ekinözü, 2000-2003 yılları arasında Gümüşhane-Kelkit, 2003-2008 yılları arasında da Yalova-Armutlu 2008-2013 Sinop Gerze Kaymakamı olarak görev yaptı. 15 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Çerkezköy Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Sultanbeyli İlçesine Kaymakam olarak atandı.(Kaymak Dilovası kaymakamlığı İnternet sitesi )





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DilovasıKocaeliGebzeHamza Şayir
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