DİLOVASI KAYMAKAMI İLE TARİH VE KÜLTÜR SOHBETİ

Gazeteci ve belgeselci olarak Yarım asra yakın Dilovasının canlı şahidi olarak Dilovası na belediye kuruluşunun 36 ve Dilovası ilçesinin kuruluşunun 15. Yıl dönümü anısına Kocaeli valiliği ve kültür bakanlığı olurları İle kurduğumuz İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

olarak hazırladığımız

Dilovası tarih ve kültür mirası