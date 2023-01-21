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Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Dalkılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç hayatını kaybetti

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:22

 Dilovası Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilovası’na gelerek Dalkılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.   
  Dilovası Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında 65 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dalkılıç’ın cenazesi, Orhangazi Mezarlığı’na defnedildi. 
  Vatandaşlar, Dilovası Orhangazi Mahallesi Selahattin Eyyübi Taziye Evi’nde, hayatını kaybeden Ercan Dalkılıç’ın ailesine taziyede bulundu. Birtakım programlar için Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra taziye evinden ayrıldı. 
                            



İHA
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