Dilovası, Osmangazi Köprüsüyle Markalaşmalı!

Dünyanın en önemli köprülerinden birine sahip Dilovası ilçesi. Dilovası, sadece küçük bir ilçe ve geçmişi olmayan bir yer değil. Bölge, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip. Osmanlı arşiv belgelerini incelediğimizde Dilovası’nın Osmanlı tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz.

Adatepe olarak bilinen Dilovası’nın Çamlıca tepesi hüviyetindeki Osmangazi Köprüsüne hakim bölge, Orhangazi’nin torununun yazlık sarayının olduğu

Adatepe’de ki kale, Bitinya döneminde Anibal’ın yüzüğünde ki zehiri içerek öldüğü yer olarak da biliniyor.



Ünlü Seyyahımız Evliya Çelebi 400 yıl önce yazdığı seyahatnamesinde Dilovası İçmelerinden söz ediyor. Ancak uyanık Tuzlalılar ve İstanbul lobisi Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği Dilovası İçmelerinin, Tuzla İçmeleri olarak kamuoyuna yansıtıyor. Halen bu Bölge Dilovalılar tarafından İçmeler mevki olarak söylenmekte. Bu içmeleri gençlik yıllarında Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaret ettiğini, kendi ağzından dinleyip belgeselleştirdim.

Bugünkü Osmangazi Köprüsü’nün geçtiği Diliskelesi-Hersek Arasında ki bölgede deniz taşımacılığından Hacca giden hacıların geçtiği Hicaz deniz yolu olarak adlandıran Evliya Çelebi, Dil Baba’dan bahsetmekte, Diliskelesi’nde ki Hanlardan ve fırınlardan söz ederek bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmakta. Polisan Fabrikasının bulunduğu yerde Bitinya dönemine ait tarihi Taşköprü’nün kalıntıları bugün İzmit müzesini süslemekte. Mimar Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırdığı Dilovası Mimar Sinan Köprüsü ise bugünkü Osmangazi Köprüsüne tarihi ışık tutmakta.



Bu kadar tarihi eski olan muhteşem bir geçmişe sahip Dilovası, önce Belde Belediyesi, sonra ilçe yapıldı. Dünyanın en önemli köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün buradan geçmesiyle artık Di,lovası bir dünya şehri oldu. Ancak, Dilovası bu kadar marka değeri olmasına rağmen sürekli kirlilikle, çevre felaketleriyle anılıyor. Maalesef kanser, ciddi şekilde Dilovası’nda gündemde. Bugünkü Ankara Valimiz sayın Ercan Topaca, Dilovası’na büyük önem vermiş, Dilovası’nda ki hava kirliliğin önüne geçmişti.



Dilovası, maalesef Kömürcüler OSB, Kimya OSB ve DOSB gibi sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir yer. Ancak, Organize Sanayilerimiz Dilovası’nın gerek tarihi marka değerleri ve gerekse Uluslararası Marka değeri olan Osmangazi köprüsünü çok iyi değerlendiremedi. Dilovası Belediyesi ve kaymakamlığı başta olmak üzere Osmangazi Köprüsünün kıymetinin yeteri kadar bilemedi. Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi Osmangazi Köprüsünü çok iyi değerlendirebilir, Kocaeli’nin ve Dilovası’nın uluslararası bir marka değeri olarak Dilovası başta olmak üzere Kocaeli’nin tanıtımında çok iyi kullanabilirlerdi. Maalesef bu olmadı. Açılışın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Osmangazi Köprüsünün özellikle Diliskelesi’nde ki çevresi Osmangazi Köprüsü’nün şanına ve şerefine uygun hale getirtilemedi.



DİLOVASI OSB’YE TARİHİ GÖREV



Dilovası OSB Müdürlüğü buradan tarihi göreve davet ediyorum. Osmangazi, köprüsünün değerini, kıymetini öncelikle Dilovası OSB Müdürlüğü bilmeli. Köprünün geçtiği yerlerdeki sanayi kuruluşlarını çok iyi disipline etmeli, çevre kirliliğini ve çevreye yayılan pis korkuları önlemelidir. Köprüden Dilovası’na girişte insanlar arabalarının camlarını kapatıyor, pis kokuyu ve çevre kirliliğini görmemek ve solumamak için. Gerçekten köprü öncelikle Dilovası OSB tarafından kıymeti bilinmeli ve Köprünün marka değeriyle Dilovası OSB Bölge Müdürlüğü kendini dünyaya tanıtmalıdır.



VALİMİZ DİLOVASI’NIN KÜLTÜR DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMALI



Kocaeli valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu Dilovası’nın yukarıda sıraladığımız tarihi kültür değerleri başta olmak üzere Dilovası’nda ki Çevre kirliliğini önleyecek, Dilovası’nı Osmangazi köprüsü gibi Uluslararası marka değere sahip bu köprünün Markla değerinden yararlandırmak için özel çaba sarf edeceğine inanıyorum. Dilovası artık çevre kirliliğiyle, kanserle anılmamalı Dilovası sayın Cumhurbaşkanımızın hem temelini attığı, hem de açılışını yaparak dünyaya tanıttığı Osmangazi köprüsü ile, Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği Dilovası içmeleriyle, Anibal ile, Adatepe ile Bitinya Köprüsü ve Mimar Sinan Köprüsü ile Osmanlı’nın ilk Kaptan-ı Deryası olan Dil Baba ve Kurtuluş savaşının bölgemizde ki ilk şehitlerinden Kuvay-i Milliye Kahramanı Yahya Kaptan ile anılmalarıdır.



POLİSAN’IN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ SONUCU NE OLDU?

Türkiye kamuoyunda büyük yankı yapmıştı Dilovası’nda ki deniz kirliliği. Ceza yazıldı, ancak her şeyde olduğu gibi unutuldu gitti. Denize tonlarca akaryakıt dökülmüştü. Acaba, bu akaryakıt temizlenebildi mi, denize ne kadar etkisi oldu? Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünden bir açıklama bekliyorum. Bu açıklamayı aldığımda sizlerle paylaşacağım. Bu kirliliği unutmamak için haberi sizinle bir kez daha yayınlıyorum.



DİLOVASI’NDA ÇEVRE FELAKETİ!





Dilovası'nda bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt deniz yüzeyini kapladı. Denizde yaşanan kirlilik nedeniyle denizdeki kuşlar petrole bulandı. Kuşların bazılarının telef olduğu görüldü. Olayın Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan bir limanda meydana geldiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi’nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı. Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi’ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı. Katrana bulanarak zor da olsa kıyıya çıkan bazı deniz kuşları ise hareket edemez hale geldi. Sızmanın etkilediği alanların belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol Uçağı ve Deniz Temizleme Gemisi ile bölgede inceleme başlatıldı. Milli Parklar, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekiplerince toplanan deniz kuşlarının ise temizlenmeye başlandığı öğrenildi. Kıyıda hareketsiz bir şekilde bekleyen deniz kuşlarını gören bazı hayvan severler ise kuşları temizlemek için mücadele etti.



FELAKETLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA



Yaşanan bu felaketle ilgili Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "12.01.2017 Perşembe günü Dilovası bölgesinden denize Fuel Oil döküldüğü ihbarı üzerine, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olay yerine intikal etmişlerdir. Tesiste bariyer çekme ve kirliliği temizleme çalışmaları tesis yetkilileri ve deniz çevresi yetkili acil müdahale firması tarafından başlatılmış, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından olay yerinden numune alınmış ve analize gönderilmiştir. Kirliliğe acil müdahale işlemleri gece boyu sürdürülmüştür.

13.01.2017 İzmit Körfezinin çeşitli yerlerinde deniz kirliliği olduğu ihbarları alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan havadan kontroller sonucu kirliliğin Dilovası bölgesinden geldiği gözlemlenmiştir. Liman Başkanlığı tarafından 2inci seviye kirlilik olduğuna dair Valiliğimize yapılan bildirim sonucunda, Valiliğimiz tarafından, 5312 sayılı Kanun ve ilgili bölgesel acil müdahale planı kapsamında, İl Kriz Merkezi (Bölgesel Koordinasyon Komitesi) kurularak çalışmalarına başlamıştır. Konu ile ilgili zarar tespit komisyonu kurulması çalışması başlatılmıştır. Deniz yüzeyindeki kirliliğin kaynağının analizle teyit edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirlilik kaynağından ve Yarımca kıyısından numune alınmış ve parmak izi analizi için TÜBİTAK’a gönderilmiştir. Söz konusu bölgede toplam 3 adet acil müdahale firması tarafından 350 personel görevlendirilerek temizlik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyit Onbaşı gemisi ve tahlisiye botu deniz operasyonlarını koordine etmek amacı ile olay yerine intikal etmiş, deniz temizleme çalışmalarını sürdürmektedir."



DENİZİ KİRLETEN FİRMAYA REKOR CEZA



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgi yaptığı çalışmalar ve tespitler sonucu, İzmit Körfezi’nde çevreye zarar veren bir firmaya 2.1 milyon lira ceza kesti. Geçtiğimiz günlerde Dilovası'nda bulunan bir limanda yakıt tankında yaşanan sızıntı kirliliğe yol açtı. Limandan denize yayılan yakıt nedeniyle acil müdahale ekipleri ve deniz temizlik şirketlerine bağlı ekipler limanın bulunduğu bölgeye gelerek çalışma yaptı.

Rüzgarın etkisiyle Dilovası'nda yaşanan kirlilik Körfez ve Derince bölgesine kadar ulaştı. Bölgeye barikatlar çekilerek, sızıntı önlenmeye çalışıldı.

Rüzgarın etkisiyle Dilovası'nda yaşanan kirlilik Körfez ve Derince bölgesine kadar ulaştı. Bölgeye barikatlar çekilerek, sızıntı önlenmeye çalışıldı. Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı. Yakıt toplama gemisi ile bölgede temizlik çalışması yapıldı. İskelelere yanaşan gemilerin etrafına bariyerler çekilerek yakıt toplandı.

Körfez'de bulunan limanlarda demirli bulunan gemiler de kirlilikten etkilendi. Gemilerin bordoları petrole bulanırken, temizlik çalışmasının ardından limanlardan ayrıldılar. Yetkililer bölgede incelemede bulundu. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Dilovası İlçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil aktarımı sırasında güvenlik havuzlarına yağın taştığı, buradan da önce yağmur suyu kanalına oradan da denize aktığını tespit etti.

Bakanlık'tan açıklama yapıldı: 'Tanklardan dökülen Fuel Oil’in çevreye verdiği zarardan ötürü 2.100.000 TL idari yaptırım uygulanmıştır."



BAKANLIK AÇIKLAMASI



Bakanlık'tan açıklama yapıldı: 'Tanklardan dökülen Fuel Oil’in çevreye verdiği zarardan ötürü 2.100.000 TL idari yaptırım uygulanmıştır."

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"12.01.2017 ile 18.01.2017 tarihine kadar denizden sıvı olarak yaklaşık 200 ton sıvı (Fuel oil + Deniz suyu) çekilmiş olup bunun yaklaşık yüzde 30 Fuel Oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler (absorban, sosis, bariyer vs.) ayrıca limanlarda biriktirilmekte olup oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır.

Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen Fuel Oil’in çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20-v maddesi uyarınca firmaya 2.100.000 TL (iki milyon yüz bin Türk Lirası) idari yaptırım uygulanmıştır."