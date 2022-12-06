DİLOVASI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU'NDAN 'KALBİNDEKİ ENGELİ KALDIR

Okul Müdürü Suat Atbaş’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen programda “Kalbindeki engeli kaldır" sloganı ile oluşturulan sergi ve yaş pasta kesimini misafirler, veliler ve öğrenciler birlikte yaptılar.

Öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları çalışmaları anlatan sergiler, yöresel müzikalli oyun gösterisi ve afiş çalışmalarıyla icra edilen organizasyonda, özel öğrenciler velileriyle birlikte gönüllerince eğlendiler.

OKUL MÜDÜRÜ ATBAŞ “SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”

Programda konuşan Okul Müdürü Suat Atbaş, büyük bir sorumluluğu tüm ekibiyle omuzlarında hissettiklerini belirterek, 2019 yılında kurulan okulumuzda, 7 sınıfta 40 öğrenciye 15 öğretmen ve eğitimci kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Okulumuzdaki fiziki imkansızlıklara rağmen Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürüm ve Belediye Başkanımız her zaman desteklerin okulumuza vermişler ve vermeye devam ediyor. Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay, daha geniş ve ferah bir okulumuzun olması için yoğun gayret gösteriyor. Yeni bir okul çalışmasının çabası içinde olması bizleri çok mutlu ediyor. Okulumuzda bireysel eğitimin yanında birçok sosyal etkinliği ve projeleri yapıyoruz.

Okulumuzda bugün ve her gün, tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz ve bize destek veren bütün paydaşlarımızla birlikte, özel öğrencilerimizi hayata hazırlamak, onların kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendilerine yetebilen bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız dedi.”

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BALAY “ÖZEL ÖĞRENCİLERİMİZLE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM”

İlçe Milli Eğitim Murat Balay’da düzenlemiş oldukları program için okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencilerine çok teşekkür ederek, programı keyifle izlediğini, gerçekten emek verildiğini ve özellikle özel öğrencilerimizin bu muhteşem programı sergilediğini görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAYİR “HER ZAMAN YANINIZDA OLMAKTANA MUTLULUK DUYUYORUM”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Okul Müdürümüz Suat Atbaş ve değerli öğretmenlerimiz ile buradaki çalışan herkes, çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Önemli olan niyetlerin halis olması, güzel şeyler yapılmasıdır. Özel kardeşlerimizin eğitimi, kişisel gelişimi ve yaşam kalitesinin arttırılması için üzerimize ne düşerse fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluklarını gördük. Her zaman yanınızdayız, asla yalnız değilsiniz” dedi.