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Dilovası yarı olimpik yüzme havuzu açılıyor

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Dilovası Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Perşembe günü kapılarını açıyor.

Dilovası yarı olimpik yüzme havuzu açılıyor

03 Mart 2020 Salı 13:45

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Dilovası Belediyesi’nin katkı sunduğu Dilovası yarı olimpik yüzme havuzu 05.03.2020 Perşembe günü Dilovalılar’ın hizmetine giriyor.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILACAK

Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılan ve açılış hazırlıkları son aşamaya gelinen Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için perşembe günü saat 15.00’te görkemli bir açılış yapılacak.

Açılışa Bölge Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile çok sayıda davetlinin ve vatandaşların katılması bekleniyor.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN AÇILIŞA DAVET

Dilovası’nın ilk yüzme havuzunun açılışı ile ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası halkının yaşam standartlarının artması için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımına başlanan ve belediyemizin de katkı sunduğu havuzumuzun açılışına sayılı günler kaldı. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli bir yere sahip olacak havuzun ilçemizde yüzme sporlarının gelişmesi noktasında büyük katkı sunacaktır.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun yapımında emeği geçen  herkese de teşekkür ediyor, tesisimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum

dedi.

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, toplam 4 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımları da bu katta bulunuyor.

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuyor.

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