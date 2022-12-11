Dilovası'na öz kaynaklarla 16 yeni hizmet aracı





Dilovası Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan 16 yeni aracın tanıtım lansmanı önceki gün Dilovası Belediyesi önünde yoğun katılımla gerçekleşti. Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Siyasi İlçe Başkanları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

16 YENİ ARAÇ HİZMETE GİRDİ

Törende Dilovası Belediyesi bünyesine kazandırılan lastikli ekskavatör, beko loder, iş makinesi, yama asfalt robotu ve kar küreme aracı, konteyner yıkama ve dezenfektan aracı, yol çizgisi ve bordür boyama mobil aracı, silindir, küçük yol süpürge aracı, sıkıştırmalı çöp toplama aracı, büyük yol süpürge aracı, 2 binek araç (anne taksi ve engelliler için) ve kamyonetler olmak üzere 16 araç hizmete girdi.

YILLAR SONRASINI DÜŞÜNÜYORUZ

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bugün 16 aracımızla karşınızdayız. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık. İşe besmeleyle başladık. İlçemizde çok güzel ahenk var. Biz 10-20 sene sonrasını düşünmüyoruz, yıllar sonrasını düşünüyoruz.

Eğitimin çocuklarımızı nerelere taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın geleceğine katma değer katacak işler yapmaya teşvik ediyoruz. Sadece günü kurtarmak için uğraşmamamız lazım. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine, daha ileriye taşımak için cesur adımlar atıyoruz. Bunun başında eğitim var. Okullarımızın hepsinde kütüphanelerimiz var. Robotik kodlama sınıflarımız bile var" dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYELER ATOM KARINCA GİBİLER

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Buraya her gelişimde yeni hizmetlerin açılışına şahit oluyoruz.

50 bin nüfuslu Dilovası’nda 44 ayda 44’ün üzerinde hizmet yapıldı. Başta belediye başkanımıza ve ona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yükselen Dilovası’na nazar değmesin diye dua ediyorum. Bu güzel hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum. AK Partili belediyeler atom karınca gibiler" diye konuştu.

İNANIYORUM Kİ BU ARAÇLARLA ÖNEMLİ İŞLER YAPILACAK

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise "Yeni araçlarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli hizmet araçlarını ilçemize kazandıran Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yoğun bir kış yaşadık. Belediyemizin organizasyonu ve Büyükşehir'in desteği ile önemli çalışmalara imza atmıştık. İnanıyorum ki bu araçlarla önemli işler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili kurdele kesildi. Ardından törene katılan protokol mensupları araçları gezerek bilgi aldılar.