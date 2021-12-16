Dilovası’na servet değerinde arazi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Osmangazi Köprüsü’nün dibinde bulunan, köprü manzaralı servet değerinde ki 7 dönüm araziyi Dilovası Belediyesi’ne kazandırırken, buraya yapılacak olan yeni sahil düzenlemesi ile Dilovalılar’ın yeni bir sahil parkı olacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sık sık gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinin meyvelerini almaya devam ediyor.

Başkan Şayir; Göreve geldiği günden bu yana Dilovası’nın gelişmesi ve ilçe halkının daha yaşanılabilir bir Dilovası’na kavuşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Her geçen gün yıldızı biraz daha parlayan Dilovası’nı yeni yatırımlar ile şaha kaldıran Şayir, son olarak Dilovası halkının yeni yaşam alanı olacak, muhteşem deniz ve köprü manzaralı 7 dönüm alanı Dilovası’na kazandırarak büyük takdir topladı.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu özverinin neticesi olarak, bu önemli araziyi Dilovası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası’nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı daha önce Belde Liman kiralamıştı. Bizim yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından Karayolları talip olmuştu, fakat biz devreye girdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi ve belediyemize 7 dönümlük önemli bir araziyi kazandırmış olduk. Dilovamıza hayırlı olsun.

DİLOVALILARA YAKIŞIR PARK YAPILACAK

Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından; Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız.

7 Dönümlük arazinin ilçemize kazandırılması için bizlere destek veren ve hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen Kocaeli milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’e ve İlçe Başkanımız ve tüm Yönetimine teşekkür ederim.”dedi.