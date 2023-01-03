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Dilovası'nda 440 çift mutluluğa "evet" dedi

Dilovası Belediyesi Evlendirme Memurluğunca 2022 yılında başvurusu yapılan 440 çiftin nikahı kıyıldı.

Dilovası'nda 440 çift mutluluğa

03 Ocak 2023 Salı 14:20

  Kocaeli’nin en fazla genç nüfusuna sahip ilçesi olan Dilovası'nda nikah işlemleri de her yıl artarak devam ediyor. 2022'de de Dilovası Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat eden 440 çiftin nikahı, belediye binası içerisinde yer alan nikah salonlarında gerçekleşti. 
  Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, genç çiftlerin mutluluklarına ortak olduklarını belirterek, "Toplumumuzda en önemli kurumların başında evlilik gelmektedir. Aile kurumu, hem birey, hem de toplum için hayati önem taşımaktadır. Aile olmak bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Çok iyi biliyoruz ki, 'Mutlu toplum, mutlu aile' ile başlar. Onun için gençlerimizin mutlu bir evlilik yapabilmeleri için her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 2022 yılında da belediyemize başvuran 440 genç çiftimizin mutluluklarına ortak olmanın sevinci ile kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. 


İHA
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DilovasıKocaeliGebzeHamza Şayir
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