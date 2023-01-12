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Dilovası’nda birimler karşı karşıya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, birimler arası moral ve motivasyonu artırmak için belediye bünyesinde futbol turnuvası başlattı.

Dilovası'nda birimler karşı karşıya geldi

12 Ocak 2023 Perşembe 20:37

Spora büyük önem veren; özellikle gençlerin her türlü spor faaliyetlerinde bulunmaları ve başarılı olabilmeleri için önemli adımlar atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesai arkadaşlarını da unutmadı. Şayir; Belediye personelinin hem sportif yapması hem de kaynaşması için birimler arası futbol turnuvası başlattı.

MUSTAFA ÇULCU YÖNETTİ

16 birimin katıldığı turnuva önceki gün akşam başladı. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin önemli maçlarında hakemlik yapan ve eski hakem Mustafa Çulcu da turnuvanın açılışına katılarak takımlara başarılar diledi. 

Açılışta; Dilovası’nda ki kurum müdürleri ile belediye personelleri gösteri maçında karşı karşıya geldiler.

ŞAYİR, BAŞARILAR DİLEDİ

Yaklaşık iki hafta sürecek turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şayir, “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Birimler Arası Futbol Turnuvasının startını verdik. İnşallah Dilovası’na yakışır centilmence, herhangi bir sakatlık olmadan, sporun güzelliklerini yaşayarak bitireceğimiz bir turnuva olur. Şimdiden çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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