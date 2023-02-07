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Dilovası'nda depremzedeler için toplanan yardımlar yarın yola çıkacak

Dilovası Belediyesi'nin depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlattığı kampanya ile temin edilen yardımlar yarın afet bölgesine ulaştırılacak.

Dilovası'nda depremzedeler için toplanan yardımlar yarın yola çıkacak

07 Şubat 2023 Salı 12:27

  Dilovası Belediyesi, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Vatandaşların hazırladığı malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde belediye çalışanlarının desteğiyle teslim alınıp, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor. 
 Resmi kurumlar tarafından ihtiyaç listesinde bulunduğu açıklanan ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont, kışlık bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped, hijyen seti gibi malzemeler, Dilovası Kültür Merkezi’nde toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yarın saat 11.00’de yola çıkacak. 
   
 "Yaralarımızı hep birlikte sarma zamanıdır" 
 Depremzedelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi derinden sarsan depremin ardından ülke olarak büyük üzüntü yaşamaktayız. Deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.  Şimdi yaralarımızı hep birlikte sarma zamanıdır. Ülke olarak kenetlenerek bu acıları da geride bırakmaya çalışacağız. Öncelikli duamız enkaz altındaki vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır. Dilovası Belediyesi olarak halkımızla birlikte deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İnşallah el birliği ile toplayacağımız yardımları afet bölgesindeki kardeşlerimize göndererek acılarını bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz" dedi. 
 


İHA
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