Dilovası'nda kömür tozu

İlçenin üzerini kaplayan toz bulutunu cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyenler, daha önce yetkililerce bölgeden kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini söyledi.
İLÇENİN KABUSU OLDU
Evlerinin bahçesinde oturamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını söyleyen bölge halkı, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.
Kömürcüler OSB'nin hava sirkülasyonuna açık yerde olduğunu belirtenler, her rüzgarda aynı sorunu yaşadıklarını ayrıca yağmurda tozların dere sularına karışarak, kirliliğe yol açtığını söyledi