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Dilovası'nda kömür tozu

Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürlerin tozu, rüzgarla toz bulutu gibi ilçenin üzerini kapladı. Çevre sakinleri ise "burada yaşayamıyoruz" diyerek isyan etti.

Dilovası'nda kömür tozu

25 Haziran 2021 Cuma 12:50

 Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler OSB'de depolanan kömürlerin tozları, rüzgarın etkisiyle havaya dağılırken, bölge halkının sağlığını da etkiliyor.

İlçenin üzerini kaplayan toz bulutunu cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyenler, daha önce yetkililerce bölgeden kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini söyledi.

İLÇENİN KABUSU OLDU

Evlerinin bahçesinde oturamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını söyleyen bölge halkı, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Kömürcüler OSB'nin hava sirkülasyonuna açık yerde olduğunu belirtenler, her rüzgarda aynı sorunu yaşadıklarını ayrıca yağmurda tozların dere sularına karışarak, kirliliğe yol açtığını söyledi

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