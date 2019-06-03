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Dilovasında muhtarlık seçimi

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesinde 31 Mart'ta iptal edilen muhtarlık seçimleri yenilendi

Dilovasında muhtarlık seçimi

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:16

Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Yüksel Kara’nın sabıka kaydının bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen seçim yenilendi. 

Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu seçimlerde Kayapınar Mahallesi Hacı Seyyit Taşan İlkokulu'nda 6 sandıkta oy kullanıldı. 

Toplam bin 980 seçmenin olduğu mahallede seçimi, muhtarlığı iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi Mehmet Kara 530 oy alarak kazandı.



Bin 220 seçmenin oy kullandığı seçimlerde bin 202 oy geçerli, 18 oy geçersiz sayıldı.

Adaylardan Aziz öner 404, Mahir Lale ise 268 oy aldı.

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