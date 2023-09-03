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Dilovası’nda üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforu arttırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda seyahat konforunu arttırmak amacıyla Mehmet Güner ve Erdoğanlar Caddeleri ile Bilge Sokakta üstyapı düzenlemesi gerçekleştirildi.

Dilovası'nda üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforu arttırılıyor

03 Eylül 2023 Pazar 12:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan Mehmet Güner ve Erdoğanlar Caddeleri ile Bilge Sokakta üstyapı düzenlemesi gerçekleştirildi. Mehmet Güner Caddesi'nde 530 metrelik bir bölüme 950 ton aşınma asfalt serimi yapıldı. Erdoğanlar Caddesinde ise 940 metrelik bölüme bin 100 ton asfalt döküldü. Bilge Sokağın 740 metrelik kısmına ise 2 bin 100 ton binder ve aşınma asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Bilge Sokağın her iki tarafına yeni kaldırımlar inşa edilirken, Mehmet Güner ve Erdoğanlar Caddeleri'nin tek tarafına da kaldırım imalatları yapıldı. Daha önce altyapı çalışmalarından kaynaklı olarak bozulan bu caddeler ve sokaklar, yapılan üstyapı çalışmaları ile yeniden kullanılabilir hale getirildi.



İHA
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