DİLOVASI'NIN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLMAK

GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK DİLOVASI'NIN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK BELEDİYE OLUŞUNUN 38 İLÇE OLUŞUNUN 24. YIL DÖNÜMÜ ANISINA DİLOVASI TARİH VE KÜLTÜR BELGESELİ ÇEKİMLERİ KAPSAMINDA DİLOVASI İMES OSB DE FABRİKASI OLAN GEBZE ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIN DAN SN .ADNAN KÖŞKERİ FABRİKASINDA ZİYARET EDEREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPAN BİR SOHBET GETÇEKLEŞTİRDİK

MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI ŞAHSIM VE YAYIN KURULUŞLARIMIZ ADINA ADNAN BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM