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DİLOVASI'NIN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLMAK

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

DİLOVASI'NIN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLMAK

02 Aralık 2022 Cuma 14:19


GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK DİLOVASI'NIN 45 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK BELEDİYE OLUŞUNUN 38 İLÇE OLUŞUNUN 24. YIL DÖNÜMÜ ANISINA DİLOVASI TARİH VE KÜLTÜR BELGESELİ ÇEKİMLERİ KAPSAMINDA DİLOVASI İMES OSB DE FABRİKASI OLAN GEBZE ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIN DAN SN .ADNAN KÖŞKERİ FABRİKASINDA ZİYARET EDEREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA NOTERLİK YAPAN BİR SOHBET GETÇEKLEŞTİRDİK
MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI ŞAHSIM VE YAYIN KURULUŞLARIMIZ ADINA ADNAN BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM
MARKALAR KENTİ KOCAELİ DİLOVASI
1 Aralık 2022'de TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımızda 2014 yılında Kocaeli’nin tüm ilçelerinde çektiğimiz Marka kent Kocaeli ve ilçeleri belgeselimiz de DİLOVASI ilçesi ile ilgili yayınlanan bölüm büyük ilgi gördü.
12 yıldan beri TGRT belgesel tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03'te yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv web tv kanalınızdanda izleyebilirsiniz.

DİLOVASI'NIN CANLI ŞAHİDİ METİN ERİŞ
Mahalleden 50 bin nüfuslu ilçeye Dilovasının bu günlere gelmesinde çok önemli yeri olan DİLOVASI Sanayiciler vakfı çok önemli görev yaptı.
DİLOVASI Sanayiciler vakfının kurucu başkanı vakıf ve kültür insanı Dr. METİN ERİŞ beyin BİR BELDENİN DOĞUŞU DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI kltabı önemli.
Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi Metin Eriş’in Dilovası Hatırası Üzerine Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz
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