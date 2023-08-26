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Dilovası'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl

Dilovası'nın cadde ve sokakları dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl hale getirildi.

Dilovası'nın cadde ve sokakları ışıl ışıl

26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:54

Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı dekoratif aydınlatma çalışmaları ile cadde ve sokaklar daha estetik bir görünüme kavuşturuyor. Cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturan dekoratif aydınlatma çalışmaları süratle devam ediyor. Ay aydınlatma çalışmaları son olarak Mehmet Günel Caddesi, Bilge Sokak, Harmanlar Caddesi ve Saygın Caddesinde tamamlandı.

Aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçe genelinde başlattığımız dekoratif aydınlatma çalışmalarımız ile birlikte ilçemiz aydınlanmaya ve değer kazanmaya devam ediyor. Halkımız ve esnaflarımız tarafından oldukça beğenilen aydınlatma çalışmalarımızda önemli cadde ve sokaklarımız modern görünüme kavuşurken, bundan sonra da ilçemize değer katan projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bizlere en büyük desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çalışma arkadaşlarına da Dilovası halkımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.



İHA
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