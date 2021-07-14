Dim Mağarasından Dim Irmağına Alanya'da Devri Alem





Anadoluda su medeniyeti ile ilgili 30 Haziran 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak yaptığımız belgesel çekimlerimizin bilgi notlarını sizlere paylaşmaya ve Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.com da makale haline getirmeye devam ediyoruz .

Antalya Alanya'da Dim mağarası ve Dim ırmağı gerçekten görülmeye değer. Dim vadisine hakim yerde bulunan mağaranın hem iç ve hemde dış manzarası muhteşem .

Toros dağlarındaki yaylalardan doğan Dim Çayı üzerinden Devlet su işleri genel müdürlüğü tarafından enerji ve sulama amaçlı yapılan baraj bir tabloyu andırıyor .