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Dim Mağarasından Dim Irmağına Alanya'da Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı..

Dim Mağarasından Dim Irmağına Alanya'da Devri Alem

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:11
Anadoluda su medeniyeti ile ilgili 30 Haziran 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak yaptığımız belgesel çekimlerimizin bilgi notlarını sizlere paylaşmaya ve Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.com da makale haline getirmeye devam ediyoruz .
Antalya Alanya'da Dim mağarası ve Dim ırmağı gerçekten görülmeye değer. Dim vadisine hakim yerde bulunan mağaranın hem iç ve hemde dış manzarası muhteşem .
Toros dağlarındaki yaylalardan doğan Dim Çayı üzerinden Devlet su işleri genel müdürlüğü tarafından enerji ve sulama amaçlı yapılan baraj bir tabloyu andırıyor .
Barajın üzerine yapılan köprü ve baraj çevresinde belgesel çekimleri yaparken köylülerin Pandemi salgını sonrası tarıma büyük önem verdiklerini sağlığımıza çok yararlı yeni bir meyve olan Avakado bahçeleri kurduklarını görmenin mutluluğunu yaşıyor. Günün yorgunluğunu Dim vadisinde ahşaptan yapılmış tesislerde atıyoruz.






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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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