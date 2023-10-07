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Din görevlileri ile buluşan Başkan Hürriyet: "Yaptığınız kutsal hizmetin değerini biliyoruz"

Din görevlileriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Tüm din görevlilerimizin başımızın üstünde yeri var. Yaptığınız kutsal hizmetin değerini biliyoruz. Sizleri desteklemek için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye de gayret ediyoruz. Tüm zorluğa ve fedakarlığa göğüs geren bütün din görevlisi çalışanlara üstün başarılar diliyorum" dedi.

Din görevlileri ile buluşan Başkan Hürriyet: "Yaptığınız kutsal hizmetin değerini biliyoruz"

07 Ekim 2023 Cumartesi 16:05

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle cami ve din görevlileriyle buluştu. İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde düzenlen programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra, Diyanet Birlik-Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şube Başkanı Numan Uysal, Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclis Başkanı Abdurrahman Yılmaz, din görevlileri ve aileleri katıldı.

'İyi ki varsınız, başımızın üstünde yeriniz var' diyen Başkan Hürriyet, "Milletimizin manevi rehberleri olan siz değerli din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim hayırlı çalışmalar nasip etsin. Sizlerin çalışma ortamlarınızın en iyi şekilde olmasını diliyoruz. Değerli din görevlilerimiz, bu birlik ve beraberlik ortamının korucususunuz. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca hizmet veren, uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızı aydınlatan tüm din görevlilerimizin başımızın üstünde yeri var. Yaptığınız kutsal hizmetin değerini biliyoruz. Sizleri desteklemek için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye de gayret ediyoruz. Tüm zorluğa ve fedakarlığa göğüs geren bütün din görevlisi çalışanlara üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.



İHA
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