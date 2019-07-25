banner446
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dirift yapmak pahalıya mal oldu

Gebze'de drift yapan 2 sürücüye 14 bin 291 lira ceza kesildi.

Dirift yapmak pahalıya mal oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:27

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir sürücünün Yenikent Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki Mutlukent Polis Merkezi önünde 34 UKC 07 plakalı otomobilin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Plakadan telefonuna ulaşılarak polis merkezine davet edilen otomobil sahibi Furkan Ş. (23), burada aracı kendisinin kullanmadığını, arkadaşı Anıl L'nin (19) kullandığını beyan etti.  Ekipler, bunun üzerine Anıl L'ye drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, Dr. Zeki Acar Caddesi Mehmet Akif Ersoy Kavşağı'nda drift yaparak kaçan 34 AS 7100 plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada araç, Gebze-Harem otobüs duraklarında terminal kavşağının arkasında durduruldu. 

Kimlik tespiti için sürücü karakola götürülen otomobil sürücüsü G.G'ye (17), "ehliyetsiz araç kullanmak", "drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "dur ihtarına uymamak", araç sahibi Bilal G'ye de "ehliyetsiz kişilere araç kullandırmak" suçlarından toplam 9 bin 281 lira cezai işlem uygulandı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeTrafikDiriftCeza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı Takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı
YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Kocaeli'de ticari taksi denetimi Kocaeli'de ticari taksi denetimi
Korsana geçit yok Korsana geçit yok
Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti
521 bin 798 dosya çözümlendi 521 bin 798 dosya çözümlendi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı
Gebze'de, bir araca çarparak takla attıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Haberi Oku