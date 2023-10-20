DİYANET İŞLERİ BAŞKANI VE KÜLTÜR BAKANINI TARİHİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

81 İLİMİZDE ASIRLAR ÖNCE İLK YAPILAN VAKIF MİRASI TARİHİ CAMİLERİMİZ ARAŞTIRILIP BULUNMALI TAMİR EDİLİP GELECEK KUŞAKLARA EMANET EDİLMELİ YIKILIP YOK OLMALARI ÖNLENMELİ

ORDU GİRESUN BÖLGESİNİN 700 YIL ÖNCE ERKEN DÖNEM SELÇUKLU BEYLİĞİ EMİROĞLU BEYLİĞİNİN BAŞKENTİ KALEKÖY DEKİ KALEYE 1301 YILIN DA YAPILAN CAMİ EMKAZ HALİNDE DURURKEN ORDU MERKEZDE VE GİRESUN ÇAKRAK YAYLASINDA 180 YILLIK KİLİSELERİN TAMİRİ İÇİN MİLYONLARCA LİRA PARA HARCANMASI BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLUYOR.

ASLEN ORDULU OLAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAYIN ALİ ERBAŞ'DAN ORDU VE GİRESUN KAMUOYU MESUDİYE KALEKÖY KALESİ'NDEKİ TARİHİ CAMİYİ YENİDEN YAPMASINI BEKLİYORUZ.

GİRESUN VE ORDU'DA EMİROĞULLARI BEYLİĞİ İLE İLGİLİ SON YAPTIĞIM ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMİNDE 630 YIL ÖNCE ORDU ESKİPAZARA YAPILAN TARİHİ VAKIF CAMİSİ İLE GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİNE YENİ YAPILAN İKİ CAMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERMEK İSTİYORUM





DOĞU KARADENİZ'İ TÜRK YURDU YAPAN ERKEN DÖNEM SELÇUKLU EMİROĞULLARI BEYLİĞİ

Ordu ve Giresun Fatihi Hacıemiroğlu Süleyman Beyin Adına Giresun'da yapılan Cami

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine örnek vefalı davranışların her türlü takdirin üstünde Giresun ve Ordu bölgesine hizmet veren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Ordu Eskipazar'a 1301 yılında erken dönem Selçuklu Türk beyliklerinden Hacıemiroğlu Süleyman Beyin adına Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesine Selçuklu mimarisi ile yaptığı muhteşem camiyi ziyaret ettim.

Giresun Fatih’i Süleyman Bey kimdir

Orman teşkilatınızı v

efa timsal asil davranışından dolayı

candan tebrik eder, Giresun Fatih’i Hacıemiroğlu Süleyman Bey belgeselini sizlerle paylaşmak isterim



CAMİYİ SİZ DE ZİYARET EDİN



Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy beyin sosyal medya paylaşımındaki temel atma davet mesajını sizlerle paylaşıyoruz

"Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesine yapılacak olan camiinin temel atma merasimine tüm dostları bekliyoruz.” notu yazılmıştı. Bu davet yazısı üzerinden yıllar geçti büyük emek ve çaba ile cami yapıldı ve Giresun Valilik binasında görevli yüzlerce çalışana hizmet verir hale geldi. Camiyi ziyaret edip mutlu oldum.

EMİR SÜLEYMAN BEY CAMİSİ



Temel atma törenine gidemedim ancak caminin son halini gördüm. Gerçekten muhteşem bu güzel eserin yapılmasına emeği geçen başta Giresun evladı eski Orman Genel Müdür yardımcısı Mustafa Özkaya bir önceki Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve halen orman bölge müdür yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy Bey başta olmak üzere teşekkür ediyor; Ordu Giresun fatihi Hacıemiroğulları beyliği belgeseli ile tüm vefalı insanları saygı, minnet ve şükranla anıyor selam ve saygılar sunuyorum.

ORDU VALİSİNE HAVIEMÖROĞULLARI BEYLİĞİ KİTABI

ORDU VALİSİ MUAMMER EROL BEYİ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ VERDİK. İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜLTÜR HİZMETİ KİTAPLARIMIZ İLE HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ TARŞHİ KİTABI HEDİYE ETTİK.

İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİ İÇİN SN VALİMİZE TRŞEKKÜR EDERİZ

VALİLİKDEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE 18 EKİM 2023 ORDU VALİLİĞİ ÖNÜNDEN

CANLI YAYINDA

KÜLTÜR TARİHİMİZDE ORDU BELGESELİ

Belgesel tadında devri alem belgesel tv programı olarak orduya selam olsun



EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN BAŞKENTİ ORDU ESKİPAZAR DA TARİHİ CAMİYİ ZİYARET EDİP BELGESEL ÇEKTİK

DANİŞMENT GAZİNİN TORUNLARINDAN EMİROĞULLARI BEYLİĞİ'NİN İLK BAŞKENTİ ORDU ESKİPAZAR DAN

CANLI YAYINDA. TAMİR EDİLEN CAMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK.

BİZLERİ ORDUDA KARŞILAYIP GEZDİREN EĞİTİMCİ YAZAR VE EMEKLİ ORDU KÜLTÜR MÜDÜRÜ MUZAFFER GÜNAY VE EĞİTİMCİ YAZAR MEHMET ALİ AYDIN BEY'E TEŞEKKÜR EDERİZ.

ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞLU SÜLEYMAN BEY BELGESELİ

Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği ile ilgili daha önce yaptığımız araştırma ve belgesel çalışmalarından bazı linkler.

VAKIF MEDENİYETİ RUHU EVLİYA DUASI İLE

CUMAMIZ MÜBAREK GEÇMİŞLERİMİZE RAHMET OLSUN VAKIFLAR KORUNSUN VAKIF MEDENİYETİ YAŞASIN.

GİRESUN'DA 600 YILLIK VAKIF

OSMANLININ SEMBOL AĞACI ÇINAR AĞACI KUVVET VE GENİŞLİĞİNDE ANADOLUYU VATAN YAPAN BAŞTA GİRESUN YAĞLIDERE GÜLBAHAHAR HATUN VAKFI HORASAN ERENİ ABDULLAH HALİFE GİBİ ALİMLER VE VAKIF İNSANLARI İLE TÜM GEÇMİŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYOR BU MÜBAREK CUMA GECESİ TÜM ECDADIN RUHUNA BİR FATİHA ÜÇ İHLAS OKUYALIM EL FATİHA.

Yavuz Sultan Selim Hanın hocası Abdullah Halife hazretleri için vakıf kuran Gülbahar hatun vakfınında anma günleri düzenleyen Tekke ve Tuğlacık köyü dernek yönetimine şükranlarımı sunuyor, bu güzel mekana adımıza Çınar Fidanı diken vefalı dostlarıma teşekkür ediyor

olarak hazırlayıp birçok tv kanalında yayınlanan Doğu Karadenlzin Mevlana’sı Abdullah Halife belgeselini kendilerine armağan ediyorum.



Abdullah Halife belgesrli 1. Bölüm



Abdullah Halife Belgeseli 2. Bölüm

