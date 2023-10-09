DOÇ. DR. TAHİR BAŞKANA DR. METİN ERİŞ MEKTUBU





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARINDA KOCAELİ'NİN CANLI ŞAHİDİ YAZAR YAYINCI KÜLTÜR SANAT VE VAKIF İNSANI DR. METİN ERİŞ'E NEDEN VEFASIZLIK YAPTI. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAP FUARINDA KOCAELİ'NİN CANLI ŞAHİDİ YAZAR YAYINCI KÜLTÜR SANAT VE VAKIF İNSANI DR. METİN ERİŞ'E NEDEN VEFASIZLIK YAPTI.

TAHİR BAŞKAN VE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ DR. METİN ERİŞ'DEN HABERİ VAR MI?

KOCAELİ SANAYİ TARİHİMİZİN CANLI ŞAHİDİ

Sanayi tarihimiz ve Dilovası'nın canlı şahidi Metin Eriş, bölge sanayicilerine öncülük ederek 1989 yılında Dilovası Sanayiciler Vakfı'nı kurup Dilovası'na okul, postane gibi bir çok hizmet yapan birçok vakıf, dernek ve sendikada başkan ve yöneticilik yapan Dr. Metin ERİŞ Kocaeli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer aldı.

Gazetemiz Metin Bey ile yaşı 90'a yaklaşmasına rağmen halen başkanlığını yaptığı Kültür Konseyi Derneği'nde ziyaret ederek kendi yazdığı kitaplar ve kütüphanesindeki kitapları hediye etti.

TRT'DE METİN ERİŞ İLE İLGİLİ YAPILAN PROGRAM

KOCAELİ SANAYİ TARİHİMİZİN CANLI ŞAHİDİNE VEFA ZİYARETİ

Sanayi Tarihimiz ve Dilovası'nın Canlı Şahidi Metin Eriş Yazdığı kitaplar kütüphane ve Arşivini İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize hediye etti.

VAKIF İNSANI METİN ERİŞ



Bölge sanayicilerine öncülük ederek 1989 Yılında Dilovası Sanayiciler Vakfı'nı kurup Dilovası'na okul postane gibi bir çok hizmet yapan birçok vakıf dernek ve sendikada başkan ve yöneticilik yapan Dr Metin ERİŞ kitap ve arşivini İlim kültür ve tarih araştırmaları Kütüphanemize

erkezimize hediye etti.

Metin bey ile yaşı 90'a yaklaşmasına rağmen halen başkanlığını yaptığı Kültür Konseyi Derneği'nde ziyaret ederek kendi yazdığı kitaplar ve kütüphanesindeki kitapları hediye etti.

TARİHİN CANLI ŞAHİTLERİ





Yaşlılarımız, büyüklerimiz, bilge insanlarımız, akkoca, aksakallılarımız tek tek aramızdan göçüp gidiyor. 1 Ekim yaşlılar haftası olarak kutlanır.







Gazeteci ve belgeselci olarak, vefa borcumuz olan bu insanlarla belgesel söyleşi yaparak, geleceğe bilgi ve belge bırakmaya çalışıyorum. Dr. Metin Etiş ile ilgili daha önce yazdığım ve canlı yayın yaptığım makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

METİN ERİŞ İLE CANLI YAYIN



Kocaeli sanayi tarihimizin canlı şahidi, Dilovası BASF Sümerbank Fabrikası'nın Türk Genel Müdürü Dr. Metin Eriş. Kendisini ilk kez 1983 yılında, 23 yaşında genç bir gazeteci olarak tanıdım.

Dilovası’nın 51 yıllık canlı şahidi ile arkadaş ve dostluğumuz sürdü. Dilovası’nın bu günlere gelmesinde çok büyük emeği var.Türkiye'de ilk kez, Dilovası Sanayiciler Vakfını kurup, Dilovası sanayicilerini organize edip okul, postane ve tren istasyonu kurulmasına öncülük etti.

Dilovası sanayi tarihi ile ilgili İstanbul'da Metin Bey'in başkanlığını yaptığı Kültür Konseyi Derneği'nin Beşiktaş’taki merkezinde uzun bir söyleşi yapıp, belgesel çekimi yaptım.Metin Bey vefasızlığa kırgın. Dilovası’ndan ayrıldıktan sonra kendisini sadece, Polisan Fabrikası'nın sahibi merhum Fuat Aydemir aramış. Dilovası Sanayiciler Vakfı'nın öncülüğünde yapılıp, Metin Eriş Dilovası Sanayiciler Vakfı Ormanı'ndan adının ve vakfın silinmesine çok üzülmüş. Gerçekten Metin Bey'e büyük vefasızlık, bu yanlıştan vazgeçileceğine inanıyorum.Devri Alem Belgesel kameralarına, Metin Bey hem kendi hayatını hemde 1960'lı yılların Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un özel kalem müdürlüğü dönemini anlattı.

Metin Bey Dilovası’na 1969 yılında Türk-Alman ortaklığı ile yapılan BASF Sümerbank Fabrikası'nın Türk tarafı genel müdürlüğünde geçen 31 yıllık sürede, Dilovası'nda yaşananları anlattı. Metin Bey'le yaptığımız belgesel söyleşinin bir kısmını, özel sosyal medya hesabım ve Gebze Gazetesi

'dan canlı yayınladık.Yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum Sanayi tarihimizin canlı şahitlerinden, gönül insanı ve kültür adamı, Kocaeli Dilovası’nın 40 yıllık geçmişini bilen, Türk Konseyi Deneği Genel Başkanı Dr. Metin Eriş'i Devri Alem Belgesel Programı olarak İstanbul'da dernek merkezinde (29 Kasım 2020 ) ziyaret edip,

belgesel çekimi yapıp, Gebze Gazetesi

canlı yayınında söyleşi yaptık.



Makalenin tümünü okumak İçin

KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE DİLOVASI NIN CANLI TANIĞI TARİH KÜLTÜR VE VAKIF İNSANI DR METİN ERİŞ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE GEBZE GAZETESİ

DA BELGESELCİNİN NOT DEFTERİN DE YAZDIĞIM MAKALE VE YAZILAR

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

DR METİN ERİŞ KİMDİR

Siyaset bilimci. 1935, Gaziantep doğumlu. Dayı Ahmet Ağa İlkokulunda başladığı ilköğrenimini İstanbul Birinci İlkokulda (1947), Galatasaray Lisesinde başladığı ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı (1951). Sonra St. Georg Avusturya Lisesini (1956) ve İstanbul Ticari İlimler Akademisini bitirdi (1960). “ABD ve SSCB’nin Genç Ülkeler Siyaseti” adlı teziyle İÜ İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi dalında doktorasını verdi (1971). 1973 yılından itibaren serbest meslek çalışmaları yanında İstanbul’daki çeşitli liselerde öğretmenlik, Sanayi Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 1969 yılından itibaren özel bir kuruluşta görev aldı.

İlk yazıları 1955 yılında Çağrı / Ruf adlı okul gazetesinde çıktı. 1963’ten itibaren yazıları Babıalide Sabah, Millî Işık, Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergileri, haftalık Gözlem ve Zaman (1992) gazetesinde yayımlandı Çeşitli makaleleri ve kitaplarında zaman zaman Celal Bozkurt E. adını kullandı. Kemalizm, Marksizm ve Ecevit adlı kitabıyla TMKV’nin 1978 yılı fikir dalı teşvik armağanını aldı. İstanbul Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı üyesidir.



ESERLERİ:

Siyaset Tarihimizde CHP (1968), Asgari Ücretler ve Türkiye’deki Durum (1969), İşveren İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970), İşletmelerde Prodüktivite Unsuru Olarak Ücret (broşür, 1971), Amerikan-Rus Emperyalizmi (1974), Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976), Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983), Gönül ve Dostluk Üzerine (deneme, 1995) (Kaynak:

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