Doğayı Koruyalım Dünyamız Çöl Olmasın
“...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak..!”
Kızılderili Ata Sözü
Aylardır yağmur yağmıyor
Kış aylarında yaz havası yaşanıyor
İçme suyu sağlayan baraj gölleri suya hasret
Buğday tarlaların da toprak çölleşiyor
Ülkemiz ve Dünyamızın çöl olmasın
Torunlarımızın emaneti çevre kirleniyor
Fabrika bacaları zehir kusuyor
İnsan oğlu para kazanmak için çevreyi yok ediyor
HES için ırmaklar ve dereler kurudu
Kum ve çakıl uğruna dere yatakları yıkıldı
Giresun Kızılkaya maden dağları kan ağlıyor
Halil Kütük den Şiirli Eleştiri
Ömrünü Giresun ve Giresunlulara adayan
Gönül insanı kültür adamı vefalı Giresunlu
Giresun Dernekler birliğinin kurucu başkanı
Yaptığı hizmetlerle Giresun tarihine adını yazdıran saygıdeğer arkadaşım Halil Kütük bey aşağıdaki Şiirle ilgili yazdığı Bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum
Hali kütüğün Bilgi notu
...”Beni arayıp soruyorlar, “Bu şiiri hangi duygu ve düşünceler ile yazdınız.?” diyorlar.
Bu şiir, Allah korkusu, insan sevgisi, insanlığa hizmet etme gayretinin bir sonucu olarak, yürekten gelerek yazılmıştır. NOKTA.
ESPİYE, SOĞUKPINAR İÇİN İÇİN KANIYOR,
BU HALİNİ GÖRDÜKÇE, CİĞERLERİM YANIYOR.
İKİ GÜNDE KAZINMIŞ, O YEMYEŞİL DAĞLARI,
KİMLER, TEKRAR GERİYE GELECEKTİR SANIYOR.
BEDDUA EDİYORDUR, BÖRTÜ, BÖCEK, TAŞLARI,
SİZ GÖREMEZSİNİZ, KANDAN AKAR YAŞLARI.
MADENLERİ İŞLETİN VATAN MİLLET KAZANSIN.
LAKİN, HELAK OLMASIN, YETİŞMİŞ AĞAÇLARI.
Halil Kütük 19.11.2019
Dipsiz Gölden Ders Alalım
Gümüşhane’deki Dipsiz gölde yaşanan ve kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan olaylar üzerine Kızılkaya da yaşanan çevre katliamı yeniden gündeme geldi Haberler ve sosyal medyada konuyu gündeme getiren Giresunlular değişik yöntemlerle tepkilerini yazarken Çevre ve şehircilik Bakanlığı nın olaya el koyup bölgede inceleme yapmasını istiyor
Kızılkaya dağlarındaki beşik göl mağarası ve hıdır ellez tepesi tümü ile yok oldu Konuyu sosyal medyada gündeme getiren Giresunlular bu konuda çeşitli girişimler yapmaya hazırlanıyor
Kızılkaya Dağlarında Çocukluk Hatıralarım
1960 yılında rahmetli anamın deyimi ile kara kış ayında dünyaya geldiğim, üstü toprak damlı köy evimizin penceresinde sürekli görüp doya doya seyrederek hayaller kurduğum Kızılkaya maden dağları maden çıkarma bahanesi ile açık küreme yapılarak yok ediliyor. Benim ilk aşkım göz ağrım maden dağları kan ağlarken ben de üzülüp kahroluyorum.
Dinamit patlamaları kepçe ve buldozerlerin yıkıp yok ettiği güzellik karşısında herkesi ama herkesi vicdanlı olmaya çağırıyor. Allah vergisi bu güzelliği yok etmemelerini istiyor onlara Kızılderili ata sözünü hatırlatmak istiyorum
Kızılkaya maden dağlarını yok edenleri tarih affetmeyecek
Yaradılıştan bu yana doğayı hor kullanmanın kötü sonuçlarıyla günümüzde yüzleşmek zorunda kalan insanlık, Kızılderili Şef Seatle’ın bir zamanlar söylediği şu sözlerin anlamını bir kez daha düşünmeli
Kızılkaya maden dağlarını yıkıp yok edenlere bir kez daha Kızılderili ata sözünü hatırlatıyor tarihe mal olan bu sözü birlikte okuyalım.
Kızılderili Ata Sözünü Unutmayalım
“Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yiyip bitirecektir. Beyaz adamın kurduğu kentlerde, bir çiçeğin taç yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat çırpışları duyulamaz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir şey olduğunu anlayacak!”
Evet gelin hep birlikte Kızılkaya maden dağlarında yaşanan çevre katliamına dur diyelim
Kızılkaya Dağları Yok olunca Her şey anlaşılacak
Paranın yenmediğini anlayacağız ama işmişten çoktan geçmiş olacak