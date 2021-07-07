Doğu Türkistan’da Neler Oluyor?

Kültür ve medeniyet coğrafyamızın önemli bir parçası olan Doğu Türkistan yine karıştı. Yıllardan beri Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan’la ilgili son günlerde medya da önemli haberler yer almakta. Çin’in sistematik olarak zulüm yaptığı Doğu Türkistan’da ki Uygur Türkleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasında siyasi polemik ve karşılıklı suçlamalar halen tazeliğini koruyor. Türkiye’de bu tartışmalar devam ederken, Doğu Türkistan’da büyük bir zalimlik ve işkence yaşanıyor.