banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor?

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21

Kültür ve medeniyet coğrafyamızın önemli bir parçası olan Doğu Türkistan yine karıştı. Yıllardan beri Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan’la ilgili son günlerde medya da önemli haberler yer almakta. Çin’in sistematik olarak zulüm yaptığı Doğu Türkistan’da ki Uygur Türkleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli arasında siyasi polemik ve karşılıklı suçlamalar halen tazeliğini koruyor. Türkiye’de bu tartışmalar devam ederken, Doğu Türkistan’da büyük bir zalimlik ve işkence yaşanıyor.
Makalenin devamını okumak için aşağıdaki linke tıkayabilirsiniz...
ÇİN ve DOĞU TÜRKİSTAN’DA DEVR-İ ALEM
Çin esaretindeki Doğu Türkistan tarihi belgeseli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği...
Anamur’dan Kıbrıs’a Suyun Denizde Yolculuğu Anamur’dan Kıbrıs’a Suyun Denizde Yolculuğu
45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ 45 YIL SONRA MEMLEKETE DÖNÜŞ
Antalya Köprüçay'da Devri Alem Antalya Köprüçay'da Devri Alem
Kandıra'da üstyapı çalışmaları yapılıyor Kandıra'da üstyapı çalışmaları yapılıyor
Anamurdan Kıbrıs'a Suyun Denizden Yolculuğu Anamurdan Kıbrıs'a Suyun Denizden Yolculuğu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’in yüzde 50 hibeli tavuk desteği...
Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini ve istihdamı artırmak amacıyla başlattığı proje...

Haberi Oku