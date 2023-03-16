DOKAP Başkanlığını Ziyaret Ettik

Kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma idaresi başkanlığını ziyaret edip Başkan Hakan Gültekin ile DOKAP'ın çalışmaları ile ilgili belgesel söyleşi yaptık .

DOKAP Başkanlığından istifa edip Rizeden milletvekili olacağını açıklayan Hakan Gültekin'e www.iktav.com Kültür hizmeti olan Giresun Rehberi kitabımızı hediye ettik.