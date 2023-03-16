DOKAP Başkanlığını Ziyaret Ettik

16 Mart 2023 Perşembe 00:06
Kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma idaresi başkanlığını ziyaret edip Başkan Hakan Gültekin ile DOKAP'ın çalışmaları ile ilgili belgesel söyleşi yaptık .
DOKAP Başkanlığından istifa edip Rizeden milletvekili olacağını açıklayan Hakan Gültekin'e www.iktav.com Kültür hizmeti olan Giresun Rehberi kitabımızı hediye ettik.
Doğukaradeniz bölgesinde 10 ile hizmet eden genel Başkanlığı Giresun da bulunan DOKAP binasının önünden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaptık.
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