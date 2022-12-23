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Doktor tarafından çalıştığı eczanede darbedilen kadın şikayetçi oldu

- Gebzede ki olay sonrası polislerce doktorun ifadesi alındı

Doktor tarafından çalıştığı eczanede darbedilen kadın şikayetçi oldu

23 Aralık 2022 Cuma 13:54

Gebzedeki bir eczanede, iş yeri sahibinin doktor eşi tarafından darbedildiğini iddia eden kadın, şikayette bulundu.
İddiaya göre, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde eşi L.K'ye ait eczaneye giden doktor H.K. kasadan para almak istedi.
Eczane çalışanı Esra A. da doktora, iş yeri sahibi L.K'nin bilgisi olmadan para veremeyeceğini söyledi.
Duruma sinirlenen H.K. de bunun üzerine Esra A'yı darbetti.
Hastaneden darp raporu alan Esra A. doktor H.K'den şikayetçi oldu.
Şikayet nedeniyle H.K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerce ifadesi alındı.


AA
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