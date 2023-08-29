DP World, Türk ticaret hacmini büyütmeye devam ediyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı, gerçekleştirdiği ortaklıklarla konteyner limanlarının geliştirilmesine ve Marmara Bölgesi’ndeki verimliliğin artırılmasına katkı sağlıyor. Ticaret altyapısını geliştirmeyi hedef belirleyen DP World Yarımca Limanı, son olarak Evyap Limanı ile ortaklık konusunda anlaştı. DP World'ün küresel uzmanlığı ile Evyap Grubu'nun yerel ticari gücünü bir araya getiren ortaklık, tedarik zinciri çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu iş birliği verimliliği artırmayı, geri dönüş sürelerini azaltmayı, güvenliği sağlamayı ve hizmet yelpazesini genişleterek, Türk ticaret hacmini büyütmesi hedefleniyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından DP World, Evyap Limanı'nın yüzde 58'ine, Evyap Grubu ise DP World Yarımca'nın yüzde 42'sine sahip olacak. Yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak.

İHA