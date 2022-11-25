DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI KOCAELİ’NDE YAPILDI

Kocaeli bölgesi çok önemli zirveye ev sahipliği yapıyor. 2023 Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığının Konya’ya geçmesi dolayısı İle Türkiye’de bir çok etkinlik yapılıyor . DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ istişare ve yönetim kurulu toplantıları Kocaeli ve Gebze de gerçekleşti. 23 Kasım 2022 tarihinde Gebze bilişim vadisinde başlayan yönetim kurulu toplantısına gazeteci ve belgeselci olarak katılıp belgesel çekimi yapıp canlı yayınlar yaptık Gebze Gazetesinde yayınlanan haber ve canlı yayınlarımız.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/dunya-belediyeler-birligi-yonetimi-gebzede-toplandi-h46967.html

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINDAN NOTLAR

Dünya BELEDİYELER birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) İstişare kurlu toplantısı Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak temalı toplantısına katılan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bireysel olarak değil, insani değerleri merkeze alan çalışmaları birlikte yapmalıyız” dedi.

GENİŞ KATILIMUCLG-MEWA

İstişare Toplantısı “Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak” temasıyla Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman ile UCLG-MEWA üyesi belediye başkanları katıldı.

“KOCAELİ’NDE OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadie, “Bugün Kocaeli’nde olmaktan dolayı mutluyuz. Bizleri burada misafir eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Türkiye’deki belediyelerin örnek uygulamalarının uluslararası alanda da model haline geleceğine ve bunun sadece MEWA Bölgesi’nde değil, tüm dünyada izleneceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

“SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ”

UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, “UCLG-MEWA ağının ve bölgemizin, küresel gündemler ve gelişmeler ışığında yerel sorunlarına çözümler üretebilme kapasitesini artırmak birincil önceliğimiz ve bu iki günlük istişarenin bu noktada kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu

“GLOBAL DÜŞÜNÜP, YERELDE HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Toplantıda UCLG-MEWA heyetini Kocaeli’nde misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “Sizleri Kocaeli’nde ağırlamak bizim için gurur verici. Dünya son dönemde büyük bir pandemi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Tek başına çabalarımızın bir şey ifade etmediğini gördük. Pandemi başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan her şeye karşı birlikte olmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz. Birlikte çaba gösterdiğimiz takdirde başa çıkabiliriz. Pandemi devam ederken küresel ölçekte kendisini hissettiren ama daha tam göremediğimiz iklim değişikliği meselesi var. Dünyanın herhangi bir ülkesinin herhangi bir ilçesinde iklim değişikliğiyle mücadele edilmesinin bir anlamı yok. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele edilecekse bu birlikte olmalı. Global ölçekte düşünüp, yerel ölçekte harekete geçmeliyiz. Bu adil bir dünya düzeni için geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzden, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyor. Bunun anlamı çok derin. 5 büyük ülkenin kendi öncelikleri doğrultusunda ticari mantıkla alınan kararların uygulanarak çözüme kavuşturulması pek mümkün gözükmüyor” dedi.

“İNSANİ DEĞERLERİ MERKEZE ALAN ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”

İnsanlığın bugün kendi insani değerlerini hatırlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Aslında bizim felsefeye ihtiyacımız var. Ne, ne zaman, kim sorusunu soruyoruz, niçin sorusunu sormuyoruz. Niçin sorusu yoksa anlam yoktur. Niçin sorusuna anlam kazandıramadığımız takdirde insanları bir hedefe doğru motive etme şanşımız yok. Motivasyon yoksa sonuç da yoktur. Eğer bu olsun istemiyorsak birlikte tekrar düşünmeli, birlikte hareket etmeliyiz. İnsanı merkeze alıp, yeniden çalışmalıyız. Belediyeler, kurumlar, hükümetler hep insan için vardır. İnsanın mutluluğuna katkı sağlayan bir iş yapmıyorsanız yaptığınız iş boştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda çalıyoruz. Mottomuz; ‘Mutlu şehir Kocaeli’. Biz insani değerleri merkeze aldığımız bir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnsanların mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyor, bunun çabalıyoruz. İnsani değerleri merkeze alan çalışmaları hep birlikte yapmalıyız” ifadesini kullandı.

SEKAPARKI GEZDİLER

Toplantının sonrasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Mohamad Saadie ve Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA üyesi belediye başkanları Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark’ı gezdi. Gezinin ardından Başkan Büyükakın, misafirlerini akşam yemeğinde ağırladı.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU GEBZE’DE TOPLANDI

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün açılış konuşmasıyla start aldı. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün açılış konuşmasıyla start aldı. Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA’nın Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün sürecek toplantılarına dünya coğrafyasının farklı bölgelerinden 55 belediye ve belediye başkanını bir araya getiriyor. Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra; açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerin ilk gününde haziruna hitaben bir selamlama konuşması gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA çatısı altında yerel yönetim başkanları olarak toplandık.

BÖLGESEL VİZYON VE İŞBİRLİĞİ ÖNCÜSÜ

Bizler iş birliğiyle dünyanın dört bir yanındaki yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirmeye; demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsüyüz. Kıymetli Hazırun; Her şehir, bulunduğu ülkenin mayasıyla mayalanır. Her ülke, içinde bulunduğu bölgeyle güçlenir. Yerel yönetimin başkanları olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetler ülkemizin ve dünyanın istikametini belirliyoruz. Bu sebeple; ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu tüm sorunlarda ve tüm çözüm yollarında yerel yönetimlerin etkisi büyük. Yalnız çok az şey yapabiliriz, birlikte çok şey. Yapmış olduğumuz toplantılar bütün şehirlerimize hizmet edecek. Şüphesiz ki dünya için güzel bir izlenim bırakacak. Bölgesel vizyonumuzu yeniden şekillendirecek, bu vizyonu küresel anlamda duyurabilme imkânı sağlayacak. Böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası tüm UCLG – MEWA üyelerine tekrardan hoş geldiniz, diyorum” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM

Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra açılış oturumuna UCLG-MEWA Başkanı ve El Halil (Hebron) Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneıneh, Genel Sekreter Mehmet Duman, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve konuk belediye başkanları katıldı.