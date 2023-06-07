DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİNİ CANLI YAYINLADIK

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile www. belgeselciismailkahraman.com belgeselcinin not defteri köşesinde 7 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz

Haziran ayının ilk haftası çevre haftası olarak kutlanmakta. 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak Eskihisar’da düzenlenen törenleri gazeteci ve belgeselci olarak takip ederek. Gebze gazetesi ve devri alem tv olarak canlı yayınladık.

Çevre ve İklim değişikliği kuraklık ve çölleşme ile ilgili birçok haber. Makale araştırma yazısı yayınladık. Başta TGRT Belgesel tv olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak hazırladığımız belgeseller hala yayınlanmaya devam ediyor.

Dünya Çevre Günü’nde Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz

TGRT Belgesel tv de yıllar önce çektiğimiz ‘Dünyamız Çöl Olmasın’ belgeselimiz halen birçok tv kanalında yayınlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda TGRT de yayınlanan belgeselden kısa bir bölüm https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2010588295762434/?d=n

Gebze Gazetesi

ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİNDEN NOTLAR

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyelerinin ev sahipliğinde Eskihisar Sahilinde çeşitli sanayi kuruluşu ve Nefes Doğa sporları katkı ve katılımları ile Eskihisar sahilinde yapılan etkinlikte yapılan konuşmalar Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv tarafından canlı yayınlanıyor.

YAPILAN KONUŞMALAR CANLI YAYINLANIYOR

BELGESELCİ İSMAİL KAHRAMAN KONUŞUYOR

DALGIÇLAR. DENİZE DALDI

TRT HABER ESKİHİSAR’DA ÇEKİM YAPTI

ESKİHİSAR SAHİLLERİ DENİZDEN CANLI YAYINDA

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE GEBZE ESKİHİSAR SAHİLLERİ’NİN DENİZDEN BELGESELİNİ ÇEKTİK SAHİLLERİMİZİ DENİZDEN CANLI YAYINLADIK https://fb.watch/kZyfjKDRpq/?mibextid=SDPelY

Gebze Eskihisar Sahillerinde Dünya Çevre Günü etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımımız

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ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMA ETKİNLİĞİ HABERİ

Türkiye’de en çok çevre sorunu yaşanan Gebze bölgesinde yapılan çevre etkinliği ile ilgili yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyorum. https://www.gazetegebze.com.tr/.../dunya-cevre-haftasi...

Dünya Çevre Haftası Eskihisar’da kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kocaeli Valiliği Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyelerinin ev sahipliğinde Eskihisar Sahilinde deniz temizliği yapıldı.

Gebze Belediyesi ile Nefes Su ve Doğa Sporları tarafından yapılan etkinlikte belediyenin temizlik işleri bölümünde çalışan özel gereksinimli birey ‘Temizlik’ adlı rap şarkısıyla misafirlere mini konser sundu. Ayrıca, etkinliğe katılanlara Osmangazi Köprüsü’nün altında tekne turu düzenlendi.

“NE FABRİKALARDAN VAZGEÇECEĞİZ NE DE ÇEVREDEN VAZGEÇECEĞİZ “

Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman gerçekleştirilen etkinliğe Gebze Gazetesi olarak gitti ve etkinlik boyunca canlı yayın gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat boyunca etkinliğin yapıldığı yerden canlı yayında bulunan Kahraman yapılan çalışmaları adım adım takip etti. Etkinlikte öncelikle Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşma gerçekleştirdi Özyiğit konuşmasında, “Bugün Dünya Çevre Günü’nde tüm Gebze’mizin ilgilileri ile beraberiz. Sanayicilerimiz, belediyemiz, kamu kurumlarımız, okullarımız var. Her birisi çevre için seferber olmuş durumda. Gebze’miz hem kirlilikte hem de temizlikte Türkiye’ye örnek durumdadır. Üretimimiz var, çevreye etkilerimiz vardı ama alınan tedbirlerle, arıtmalarla hem havamız temizlendi hem de suyumuz temizleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, burada güzel bir ortam var. Tüm insanlığın bunu örnek almasını diliyorum. Ne fabrikalardan vazgeçeceğiz, ne de çevreden vazgeçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE BULMAK İSTİYORSAK ONU KULLANABİLİR ŞEKİLDE BIRAKMAMIZ LAZIM“

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Bugün burada çevre duyarlılığına katkıda bulunmak amacı ile bir araya geldik. Çevreyi kirleten ve yine çevreyi temiz bulmak isteyen insan. O zaman şunu vurgulu bir şekilde ifade etmeliyiz; nasıl bulmak istiyorsanız, öyle bırakın. Bu ifadeye birçok yerde rastlarız. Eğer bizde gerçekten yaşanabilir bir çevre bulmak istiyorsak onu kullanabilir şekilde bırakmamız lazım. Kirletmemiz lazım. Gebze, sanayinin başkenti konumunda. Burada geliştirilen hassasiyet ve duyarlılıklar sayesinde çok şükür hava kirliliğinden bahsetmiyoruz. Veya çevre kirliliğinden bahsetmiyoruz. Deniz kirliliği ile alakalı da Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız Türkiye tarihinin en büyük deniz dibi temizlik projesini yaklaşık 1 ay önce başlattı ve şuanda İzmit Körfezi’nde temiz çevre amacıyla ilk temizlik faaliyeti başladı ve devam ediyor. Bu çalışma bittikten sonra da hem su altı canlılık çeşitliliği artacak hem de su altındaki doğal hayat kendi mekanına taşınmış olacak. Çocuklarımıza evde, okulda, sokakta yani her yerde çevresini temiz tutması gerektiği gibi denizi de temiz tutması konusunda onlara mutlaka telkinlerde bulunup, eğitim formatlarını arttırmalıyız” diye konuştu.

“MARMARA YAŞASIN DEYİP GİDİYORLAR YAŞASIN DA NASIL YAŞASIN“